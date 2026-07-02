Кассация отклонила жалобу на изъятие активов компаньона экс-судьи ВС Момотова

Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко, компаньон Виктора Момотова, бывшего судьи Верховного суда (ВС) РФ и экс-главы Совета судей РФ, не смог оспорить решение об обращении в доход РФ имущества, полученного с нарушением антикоррупционного законодательства. В пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции “Ъ” сообщили, что жалоба господина Марченко оставлена без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко

Фото: @marton1881 Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко

Фото: @marton1881

Решение по иску Генеральной прокуратуры об изъятии в казну активов Андрея Марченко и Виктора Момотова вынес Останкинский райсуд Москвы 14 октября 2025 года. Московский городской суд 23 апреля 2026 года оставил решение без изменения. Конфискованное имущество оценивается в 9 млрд руб., в перечне изъятых активов — отели Marton в Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону, а также другая недвижимость и деньги.

Суд согласился с доводами надзора, что уроженец Краснодара Виктор Момотов, вопреки запретам, установленным для судей, занимался бизнесом с Андреем Марченко. Высокопоставленный судья оказывал влияние на судебные процессы в интересах своего компаньона, говорится в решении о конфискации активов.

Виктор Момотов был назначен судьей ВС РФ в 2010 году, с 2016 года возглавлял Совет судей РФ. В сентябре 2025 года господин Момотов ушел в отставку с сохранением неприкосновенности, в мае 2026 года его статус судьи в отставке был аннулирован.

Анна Перова, Краснодар