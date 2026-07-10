Защитники вне игры

Чемпионат мира — 2026 установил антирекорд — три красные карточки на матче-открытии. Футбол захватывающий, но жесткий и порой не очень-то честный. Травмы и симуляции, скандалы и драки — все случается, несмотря ни на какие системы видеоассистента рефери (VAR). А сейчас уже идут четвертьфиналы, страсти еще больше накалились. Хочется показать мировых звезд в иные моменты — когда они думают не о победе своей команды любой ценой, а о других людях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Замжицкая Фото: Юлия Замжицкая

Удар за $300 тыс.

В истории Русфонда тоже была мировая звезда — одна из самых ярких. В 2010 году к нам приехал Диего Марадона, чтобы помочь фонду в создании регистра доноров костного мозга. Футболисты часто помогают не деньгами, а как бы самими собой, аурой. Платила же часовая компания Hublot.

На крыше ЦУМа в Москве установили щит размером с футбольные ворота, на котором были нарисованы мишени «стоимостью» от $25 тыс. до $300 тыс. У великого аргентинца было десять ударов, суммарно он выбил для Русфонда $500 тыс., поразив среди прочих и главную мишень. На самом деле он ударил больше десяти раз, а последний гол забил головой с неправильного расстояния. Но тут, в отличие от знаменитого гола рукой в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года (Марадона тогда сказал, что «если и была рука, то это рука Бога»), Диего нечего было стыдиться.

Главная наша история в российском футболе — акция «Давай-давай!» с «Зенитом», тоже веселая. Футболисты и тренеры клуба обязались раз в месяц делать что-то необычное в обмен на пожертвования болельщиков. Бразильский нападающий Халк спел и станцевал на Невском проспекте. Вратарь Кержаков рыбачил на Неве, португалец Луиш Нету вышел на лед в фигурных коньках.

От наушников до онкоцентра

Как описать благотворительность звезд ЧМ-2026? Рейтинга футболистов-благотворителей не существует. Но есть свежий рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых игроков нынешнего чемпионата. А они и жертвуют, и участвуют во всевозможных благотворительных программах.

Мы решили составить благотворительные портреты восьми игроков из верхней части рейтинга. Перечислять все добрые дела звезды неинтересно — их слишком много. Нас интересовали яркие действия, характеризующие личность. По одному-два на игрока.

Криштиану Роналду, 41 год, Португалия, доходы на поле за 2025 год — $230 млн, вне поля — $50 млн (здесь и дальше — по оценке Forbes).

Роналду — крупный благотворитель. За всю карьеру он пожертвовал $300 млн — очень много даже при его доходах. К сожалению, список его добрых дел прежде всего показывает проблемы сверхпопулярной личности.

Вот пример. У португальца за карьеру было пять «Золотых мячей» — это престижная ежегодная награда лучшему футболисту мира. Один из «мячей», сообщает множество изданий, Криш в 2017 году продал на аукционе примерно за €700 тыс. израильскому бизнесмену Идану Оферу, а деньги перевел британской организации Make-A-Wish, которая исполняет мечты тяжелобольных детей. Здорово придумано: и добро сделал, и про награду напомнил.

В городе Фуншал на острове Мадейра, где родился Криш, есть Музей CR7 (инициалы Роналду плюс игровой номер) с огромной статуей футболиста перед входом. Мы обратились туда за уточнением. Официальный ответ: никакого аукциона не было, «мяч» не продавали. Три «мяча» хранятся в CR7 в Фуншале, два — в музее Роналду в Гонконге.

Лионель Месси, 39 лет, Аргентина, доходы на поле — $60 млн, вне — $70 млн.

Приемлемого в футболе роста 170 см Месси достиг благодаря финансовой помощи футбольного клуба (ФК) «Барселона». У него был дефицит гормона роста: без лечения Лео был бы сантиметров на 30 ниже. Это редкое заболевание с дорогим лечением, у Русфонда было несколько таких подопечных. А Месси в 2007 году, когда ему было всего 20, создал фонд, который много помогает детям с редкими заболеваниями.

Fundacion Leo Messi стал учредителем детского онкологического центра в Барселоне (рак — пятая по частоте причина смерти, но ведь детский рак все же редкость). В 2017-м аргентинец организовал кампанию по сбору средств на строительство, снимался в роликах, выходил на поле с разрисованным лицом. И собрал €30 млн (конечно, это только часть нужной суммы). Центр, крупнейший в Испании, открылся в 2022 году. Фонд финансирует и исследования в сфере редких детских заболеваний.

Килиан Мбаппе, 27 лет, Франция, доходы на поле — $70 млн, вне — $25 млн.

В футбол в семье Килиана играют все: брат, приемный брат, отец. Только мать, бывшая гандболистка, работает с мячом чуть иначе. Жизни без спорта для семьи нет. Важная часть благотворительной деятельности Килиана — сделать спорт доступным для всех. В 2018 году, когда 19-летний Мбаппе в составе французской сборной завоевал мировое чемпионство, он весь гонорар (около $350 тыс.) пожертвовал ассоциации Premiers de Cordee, которая помогает заниматься спортом детям с серьезными ограничениями здоровья и детям, вынужденным долго лежать в больнице.

Эрлинг Холанд, 25 лет, Норвегия, доходы на поле — $60 млн, вне — $20 млн.

Эрлинг родился в английском Лидсе — в команде Leeds United играл его отец. Вскоре семья вернулась на родину, в город Брюне на юге Норвегии. Эрлинг болеет за Leeds United, но любит и родной город, где начал футбольную карьеру. В 2025 году он купил примерно за €115 тыс. сборник скандинавских саг, изданный в конце XVI века. Это была самая высокая цена за книгу в истории страны. Книга, говорит гигант Эрлинг, будет доступна всем жителям города, чтобы они могли узнать славную историю викингов.

А еще, учитывая некоторую удаленность своей родины от остального мира, Холанд помогает жителям Брюне ездить болеть за команду.

Винисиус Жуниор, 25 лет, Бразилия, доходы на поле — $40 млн, вне — $20 млн.

Вини родился в Сан-Гонсалу, рабочем пригороде Рио-де-Жанейро, где жители до сих пор используют OTT (Onde Tem Tiroteio, «Там, где стреляют») — систему оповещения друг друга о местах, куда в данный момент лучше не соваться. Футбол, как и для многих, стал для Вини социальным лифтом. И теперь он поддерживает тех, кому не по силам вскочить в этот лифт. Благотворительная организация Institute Vini Jr помогает подросткам попасть в школу. Винисиус продвигает образовательную модель, в которой очень много спорта.

Мохамед Салах, 34 года, Египет, доходы на поле — $35 млн, вне — $20 млн.

Мо родился в египетской деревне Нагриг. И постоянно делает подарки своей родине. Благодаря ему в Нагриге теперь есть начальная и средняя школа, служба скорой помощи, которая возит нагригцев в ближайший город, где есть больница. Ну и, конечно, он построил футбольный стадион.

Джуд Беллингем, 23 года, Англия, доходы на поле — $29 млн, вне — $15 млн.

На поле Беллингем выглядит недобро. Но не судите по внешности. Джуд, несмотря на молодость, серьезно занимается развитием образования в Кении. Пожертвовал на строительство школы и стал амбассадором проекта «Горчичное зерно» (Mustard Seed), который помогает детям из бедных семей в Момбасе получить образование. Кстати, на фото, посвященных этому проекту, Беллингем очень даже улыбается.

Почему Кения? Отец Джуда — британец. Мать тоже родилась в Британии, но у нее кенийские корни, и это для Джуда важно.

Ламин Ямаль, 18 лет, Испания, доходы на поле — $33 млн, вне — $10 млн.

Ямаль еще слишком юн, чтобы жертвовать миллионы и создавать фонды. Но в прошлом месяце он стал послом доброй воли UNICEF — структуры, защищающей права детей во всем мире, в ней много футболистов. А еще он подарил игрокам из академии ФК «Барселона» сотню классных наушников.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»