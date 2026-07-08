Диану Шурыгину отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста
Троицкий суд Москвы перевел Диану Шурыгину (после замужества — Шлянину) в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Фигурантка обвиняется в изготовлении и распространении порнографии.
Диана Шурыгина
Фото: @diana_s_life2
Госпожа Шлянина находится под домашним арестом с мая. Максимальное наказание по вменяемой ей статье — лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Диана Шурыгина получила известность в 2017 году после участия в программе «Пусть говорят» на Первом канале. На шоу она заявила, что ее изнасиловали на вечеринке, и обвинила в этом Сергея Семенова. Молодого человека приговорили к восьми годам колонии, но затем суд снизил срок лишения свободы до трех лет.
Диану Шурыгину отправили под домашний арест в мае по делу об изготовлении и распространении порнографии. По информации СМИ, обыски в её квартире прошли до официального возбуждения дела. Ей вменяется статья УК РФ, предусматривающая лишение свободы на срок до шести лет. В этом же деле фигурируют порноактриса Анастасия Овсянникова (Настя Холод) и продюсер из Германии Людвиг Кричкер, которых также обвиняют в незаконной съемке и обороте порнографии. Эти лица были отправлены под домашний арест в начале июня, по данным РЕН ТВ, они также причастны к делу блогера Шурыгиной.
Замена домашнего ареста на содержание в СИЗО — не редкость, особенно если обвиняемые нарушают условия. Например, блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на крупную сумму, также была переведена в СИЗО Замоскворецким райсудом из-за нарушений условий домашнего ареста, включая общение со свидетелем по делу. В её случае это произошло после проведения новогоднего корпоратива, где она контактировала с одним из ключевых свидетелей, с которым ей было запрещено общаться. Другие блогеры, такие как Александра Митрошина и Валерия Чекалина (Лерчек), также сталкивались с продлением домашнего ареста по обвинениям в отмывании денег и использовании подложных документов соответственно.