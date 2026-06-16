Диана Шурыгина с мая находится под домашним арестом по делу о съемке порнографии

Суд в Москве назначил домашний арест блогеру Диане Шурыгиной (после замужества — Шляниной). Ей вменили изготовление и распространение порнографии, сообщили «Ъ» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PhotoXpress Фото: PhotoXpress

В суде уточнили, что меру пресечения госпоже Шляниной избрали в мае. Срок содержания — до 19 июля.

Ранее стало известно, что в квартире блогера прошли обыски. Официально о возбуждении дела не сообщалось. По вменяемой статье (п. «а», ч. 3 ст. 242 УК) фигурантке грозит до шести лет колонии.

Диана Шурыгина получила известность в 2017 году после участия в телепрограмме «Пусть говорят» на Первом канале. Там она заявила, что ее изнасиловали на вечеринке, и обвинила в преступлении Сергея Семенова. Позже молодого человека приговорили к восьми годам колонии, но затем суд снизил срок лишения свободы до трех лет.

Никита Черненко