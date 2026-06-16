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Диана Шурыгина с мая находится под домашним арестом по делу о съемке порнографии

Суд в Москве назначил домашний арест блогеру Диане Шурыгиной (после замужества — Шляниной). Ей вменили изготовление и распространение порнографии, сообщили «Ъ» в суде.

Фото: PhotoXpress

Фото: PhotoXpress

В суде уточнили, что меру пресечения госпоже Шляниной избрали в мае. Срок содержания — до 19 июля.

Ранее стало известно, что в квартире блогера прошли обыски. Официально о возбуждении дела не сообщалось. По вменяемой статье (п. «а», ч. 3 ст. 242 УК) фигурантке грозит до шести лет колонии.

Диана Шурыгина получила известность в 2017 году после участия в телепрограмме «Пусть говорят» на Первом канале. Там она заявила, что ее изнасиловали на вечеринке, и обвинила в преступлении Сергея Семенова. Позже молодого человека приговорили к восьми годам колонии, но затем суд снизил срок лишения свободы до трех лет.

Никита Черненко

Составлено ИИ-Ассистентъ

Статья об изготовлении и распространении порнографии (п. «а», ч. 3 ст. 242 УК РФ), по которой предъявлены обвинения Шурыгиной, предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы. В других резонансных делах с блогерами, например, Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей, сначала тоже был назначен домашний арест с запретом пользоваться интернетом и связью. Однако затем Блиновская была переведена в СИЗО из-за нарушения условий содержания.

Другие известные блогеры, такие как Валерия Чекалина (Лерчек) по делу о неуплате налогов и отмывании средств, а также Дмитрий Портнягин, обвиняемый в неуплате налогов, также были помещены под домашний арест. Некоторые из них, в том числе Портнягин, признавали вину на ранних этапах следствия. Защита блогеров нередко ходатайствует об изменении меры пресечения на менее строгую, ссылаясь на отсутствие намерения скрываться или препятствовать следствию.

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