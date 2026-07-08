WSJ: Ирак прекратит доставлять доллары в Иран по просьбе США
Ирак прекратит поставлять американские доллары Ирану и его союзникам. В обмен Вашингтон возобновит доставку наличных в Багдад, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские и иракские источники.
По словам собеседников газеты, Ирак согласился с предложением американской стороны из-за сокращения нефтяного экспорта во время блокировки Ормузского пролива. США обязуются снова доставлять доллары наличными. Источник WSJ утверждает, что первые грузовые самолеты отправились в Ирак еще в июне.
Ежегодно США поставляли Ираку до $13 млрд наличными. Федеральная резервная система (ФРС) США прекратила поставки наличных вскоре после начала операции против Ирана: одна из запланированных партий была на сумму не менее $500 млн. Предполагалось, что Багдад не сможет финансировать связанных с Ираном боевиков. Тогда же Вашингтон приостановил несколько программ подготовке иракских военных и контртеррористических подразделений.
США регулярно используют такие меры давления, как заморозка денежных средств и сворачивание программ сотрудничества для государств, подозреваемых в финансировании или поддержке группировок, связанных с Ираном. Например, Администрация США ранее приостанавливала отправку наличных долларов Ираку и замораживала программы сотрудничества в области безопасности с его вооруженными силами, требуя от Багдада усилить давление на проиранские формирования. После вторжения в Ирак в 2023 году США согласились хранить доходы Ирака от продажи нефти в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, ежегодно направляя Ираку до $13 млрд наличными для поддержания его экономики.
Иран, в свою очередь, уже давно является объектом разнообразных санкций, введённых США, что болезненно сказывается на иранской экономике. Эти санкции коснулись поставок иранской нефти и стали причиной заморозки иранских активов в зарубежных банках, особенно после выхода США из ядерной сделки в 2018 году. Наряду с официальными санкциями, США также планировали удары по иранским объектам, в том числе нефтегазовым, для нанесения «экономического нокаута» режиму.