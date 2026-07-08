Власти Украины и Франции вступили в сговор с террористическими группировками в странах Сахеля, следует из совместного заявления по итогам консультаций глав МИД России и Конфедерации государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо). Россия готова способствовать укреплению возможностей вооруженных сил стран Сахеля, отмечается в документе.

«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также к экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле»,— подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном государственной газетой Буркина-Фасо Les Editions Sidwaya в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июля принял участие в заседании вторых министерских консультаций России и Конфедерации государств Сахеля в Ниамее. Во вступительном слове господин Лавров выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между странами, сообщила пресс-служба МИД России.