РФ и страны Сахеля заявили о сговоре Украины и Франции с террористами в регионе
Власти Украины и Франции вступили в сговор с террористическими группировками в странах Сахеля, следует из совместного заявления по итогам консультаций глав МИД России и Конфедерации государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо). Россия готова способствовать укреплению возможностей вооруженных сил стран Сахеля, отмечается в документе.
«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также к экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле»,— подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном государственной газетой Буркина-Фасо Les Editions Sidwaya в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июля принял участие в заседании вторых министерских консультаций России и Конфедерации государств Сахеля в Ниамее. Во вступительном слове господин Лавров выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между странами, сообщила пресс-служба МИД России.
Заявление о сговоре внешних игроков, включая Украину и Францию, с террористами в Сахеле прозвучало на фоне активного развития сотрудничества между Россией и Конфедерацией государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо), которую Россия признала одной из первых. Ранее, в апреле 2025 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже заявлял о готовности Москвы содействовать Альянсу государств Сахеля в наращивании боевого потенциала в борьбе с террористическими угрозами, отмечая поддержку террористических группировок в регионе Киевским режимом при попустительстве западных спонсоров.
Российская сторона неоднократно обвиняла украинских чиновников в причастности к подготовке террористических группировок в Мали, ссылаясь на информацию спецслужб Мали о прохождении боевиками обучения в Мавритании при участии украинцев. При этом, Киев отвергает обвинения в сотрудничестве с террористами и поставках им вооружений. Франция же, в свою очередь, также обвиняется российским МИД в причастности к военным преступлениям "киевского режима" и к террористическим актам.