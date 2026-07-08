В Свердловской области построят иранский лифтостроительный завод

В Свердловской области на территории индустриального парка «ЕКАД-Южный» будет создано иранское предприятие по производству лифтов. Проект предполагает полный цикл производства — от разработки и сборки оборудования до сервисного обслуживания, сообщил губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объем инвестиций в создание производства на текущем этапе оценивается в 827 млн руб. «С российскими производителями заключены предварительные договоренности о поставках комплектующих и оборудования. По прогнозам инвестора, уровень российской локализации лифтов достигнет 70%»,— написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области построят логистический хаб с распределительным центром для беспилотного грузового транспорта.

Полина Бабинцева