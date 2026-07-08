В Свердловской области построят иранский лифтостроительный завод
В Свердловской области на территории индустриального парка «ЕКАД-Южный» будет создано иранское предприятие по производству лифтов. Проект предполагает полный цикл производства — от разработки и сборки оборудования до сервисного обслуживания, сообщил губернатор Денис Паслер.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Объем инвестиций в создание производства на текущем этапе оценивается в 827 млн руб. «С российскими производителями заключены предварительные договоренности о поставках комплектующих и оборудования. По прогнозам инвестора, уровень российской локализации лифтов достигнет 70%»,— написал глава региона.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области построят логистический хаб с распределительным центром для беспилотного грузового транспорта.