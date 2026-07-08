В Свердловской области построят логистический хаб для беспилотных грузовиков

В Свердловской области построят логистический хаб с распределительным центром для беспилотного грузового транспорта. Соглашение о строительстве на выставке «Иннопром-2026» подписали Агентство по привлечению инвестиций региона и транспортная компания КИТ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Хаб появится на трассе М12. «Он усилит роль региона как крупного транспортного узла и создаст основу для развития будущих беспилотных логистических коридоров. Планируемый объем инвестиций – 500 млн рублей, будет создано порядка 100 рабочих мест»,— отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В состав комплекса войдут склад площадью 10 тыс. кв. метров, а также площадка для тягачей и грузового транспорта.

Проект будет развиваться поэтапно: на первом этапе хаб планируется использовать для работы с многозвенными автопоездами, нормативное закрепление которых ожидается в перспективе 2028 года. Вторым этапом станет интеграция беспилотных тягачей по мере развития технологий, регулирования и готовности инфраструктуры. Уже на начальном этапе площадка сможет использоваться для классической магистральной логистики, хранения полуприцепов и их перецепки.

Полина Бабинцева