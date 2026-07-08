ФБР заподозрило Ассоциацию футбола Аргентины в финансовых махинациях

Три федеральных прокурора и Федеральное бюро расследований (ФБР) США начали собирать показания свидетелей по делу о предполагаемых финансовых махинациях Ассоциации футбола Аргентины (AFA), сообщила газета La Nacion со ссылкой на источники. Организация с 2024 года провела подозрительные многомиллионные транзакции через пять американских банков, считают следователи.

Расследование началось в 2025 году, главные подозреваемые — бенефициары компании TourProdEnter LLC, которой владеет театральный продюсер Хавьер Фарони. В последние несколько лет компания собирала платежи по контрактам, которые AFA подписывала со спонсорами. Транзакции проходили через Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan и PNC Bank .

Компания смогла заработать не менее $260 млн. La Nacion проанализировала банковские отчеты и выяснила, что лишь часть этих средств может быть напрямую связана с ее операционными расходами. Из них $57 млн были распределены между компаниями с неясным экономическим обоснованием. Кроме того, их контролировали лица, которые жили на социальные пособия в Буэнос-Айресе.