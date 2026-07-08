На Падел-арене РМК в Екатеринбурге представили три редких автомобиля

В Екатеринбурге в фойе Падел-арены Русской медной компании (РМК) представили три новых автомобиля из коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий. Экспозиция открылась в преддверии третьего этапа лиги RCC Padel, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Lamborghini Essenza SCV12 Фото: Антон Михайлов / Пресс-служба РМК Duqueine D09 Фото: Антон Михайлов / Пресс-служба РМК Porsche 911 GT3 RS Weissach Фото: Антон Михайлов / Пресс-служба РМК Следующая фотография 1 / 3 Lamborghini Essenza SCV12 Фото: Антон Михайлов / Пресс-служба РМК Duqueine D09 Фото: Антон Михайлов / Пресс-служба РМК Porsche 911 GT3 RS Weissach Фото: Антон Михайлов / Пресс-служба РМК

Среди представленных машин — экстремальный трековый гиперкар Lamborghini Essenza SCV12, выпущенный ограниченной серией в 40 экземпляров. Автомобиль оснащен атмосферным двигателем V12 мощностью 830 л. с., развивает скорость более 350 км/ч и способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды. Это самый мощный атмосферный двигатель в истории Lamborghini. Машина не имеет допуска на дороги общего пользования и используется только на специальных гоночных мероприятиях.

Еще один экспонат — французский Duqueine D09. Он разработан автопроизводителем Duqueine Automotive и является одним из самых быстрых и передовых автомобилей в мировой серии гонок на выносливость. Автомобиль пришел на смену модели Duqueine D08, которая одержала десятки побед в международных чемпионатах. D09 получил улучшенную аэродинамику, модернизированную систему охлаждения и новые тормозные механизмы. Как и большинство гоночных прототипов, Duqueine D09 не имеет антиблокировочной системы тормозов.

Третьим автомобилем в экспозиции стал Porsche 911 GT3 RS Weissach — уникальный трековый суперкар, предназначенный для дорог общего пользования. Благодаря применению карбона и титана он стал одним из самых легких, быстрых и экстремальных в истории бренда. Максимальная скорость автомобиля составляет 312 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около трех секунд.

Ранее в фойе Падел-арены РМК был представлен эксклюзивный гиперкар Ferrari SF90 XX.

Полина Бабинцева