В Екатеринбург привезли редкий гиперкар для музея РМК

В Екатеринбург для будущего музея уникальных спортивных автомобилей Русской медной компании (РМК) привезли эксклюзивный гиперкар Ferrari SF90 XX, сообщили в пресс-службе РМК. Автомобиль размещен в фойе падел-арены РМК.

Этот гиперкар стал первым дорожным автомобилем итальянской компании, построенным по экстремальной трековой программе XX. В нем реализованы технологии гоночных треков, при этом автомобиль может ездить по обычным дорогам.

Ferrari SF90 XX разработана инженерами гоночного XX-подразделения совместно с дизайн-центром компании под руководством Флавио Манцони. Особенность модели — полностью переработанный кузов для увеличения прижимной силы и массивное заднее антикрыло. По данным специалистов, на скорости 250 км/ч прижимная сила достигает 315 кг. Максимальная скорость авто — 320 км/ч, а разгон до 200 км/ч занимает около 6,5 секунды.

Вместе с Ferrari в фойе падел-арены РМК можно увидеть американский гиперкар Hennessey Venom F5 Evolution. Ранее он уже выставлялся в зале нового поколения RCC в спортивном квартале «Архангел Михаил». Машина способна разгоняться до 322 км/ч за 10,3 секунды. Аэродинамика авто была переработана при участии специалиста «Формулы-1» Марка Хэндфорда для стабильности на экстремальных скоростях.

Кроме того, в экспозиции Падел-арены РМК представлен уникальный кастомный супербайк HF355 с двигателем V8 объемом 3,5 литра от легендарного Ferrari F355. Мотоцикл создан калифорнийской мастерской Hazan Motorworks в единственном экземпляре.

Новые машины заменят ранее показанные Pagani Utopia и Aston Martin Valhalla.

Полина Бабинцева