На «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 млн иностранцев

На «Госуслугах» зарегистрированы почти 5 млн иностранных граждан, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, число государственных услуг и сервисов на портале превышает 1,6 тыс.

«Иностранцы, надо признать, очень активно пользуются нашим порталом для оформления в том числе различного рода документов, справок и вообще получения других услуг, и им очень нравится»,— сказал господин Григоренко на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

Самая популярная «жизненная ситуация» на «Госуслугах» — поступление в университет онлайн, отметил вице-премьер. С момента запуска сервисом воспользовались более 13 млн человек. В этом году через «Госуслуги» было подано более 2 млн заявлений на поступление в вузы. Это на треть больше, чем в прошлом году.

«Как минимум каждый второй абитуриент подает заявление на поступление в вуз через портал "Госуслуг"»,— добавил Дмитрий Григоренко. Среди других востребованных «жизненных ситуаций» он назвал выход на пенсию, защиту от мошенников и услуги для многодетных семей.