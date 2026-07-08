На «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 млн иностранцев
На «Госуслугах» зарегистрированы почти 5 млн иностранных граждан, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, число государственных услуг и сервисов на портале превышает 1,6 тыс.
«Иностранцы, надо признать, очень активно пользуются нашим порталом для оформления в том числе различного рода документов, справок и вообще получения других услуг, и им очень нравится»,— сказал господин Григоренко на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).
Самая популярная «жизненная ситуация» на «Госуслугах» — поступление в университет онлайн, отметил вице-премьер. С момента запуска сервисом воспользовались более 13 млн человек. В этом году через «Госуслуги» было подано более 2 млн заявлений на поступление в вузы. Это на треть больше, чем в прошлом году.
«Как минимум каждый второй абитуриент подает заявление на поступление в вуз через портал "Госуслуг"»,— добавил Дмитрий Григоренко. Среди других востребованных «жизненных ситуаций» он назвал выход на пенсию, защиту от мошенников и услуги для многодетных семей.
Активная цифровизация государственных услуг в России началась в 2020 году с началом пандемии, а затем усилилась со стартом СВО. Среди масштабных ИТ-проектов, которые внедряются в госсекторе, выделяются создание единой технологической платформы «Гостех» для унификации ИТ-решений и повышение качества данных.
Помимо граждан РФ, активно пользующихся «Госуслугами», иностранные граждане также получили возможность доступа к порталу, в том числе для подачи запросов в «Цифровой профиль иностранного гражданина». Этот сервис, запущенный в июле 2026 года и оператором которого является МВД, аккумулирует данные о мигрантах и лицах без гражданства, включая информацию о личности, миграционном учете, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании, недвижимости, автомобилях, административных правонарушениях и запретах на въезд в Россию.
Для усиления контроля за мигрантами с 1 ноября 2024 года также ужесточены правила продажи сим-карт иностранным гражданам: им разрешено оформлять не более десяти номеров, при этом для получения сим-карты требуется сдача биометрии, оформление СНИЛС и регистрация на портале «Госуслуги». Дополнительно Минцифры России разработало законопроект об обязательной регистрации иностранцев в Единой биометрической системе при заключении договоров с мобильными операторами. Эти меры направлены на снижение числа «серых» сим-карт и упорядочение пребывания иностранных граждан в стране.