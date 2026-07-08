МИД Казахстана опроверг сообщения о запуске дронов с территории страны
Министерство иностранных дел Казахстана отвергло информацию о том, что с территории страны запускают дроны для атак по объектам в России. Это указано в заявлении ведомства, которое приводит Tengrinews.
Казахстанское издание пишет, что ответ ведомства связан с публикациями в некоторых российских СМИ. В публикациях предполагалось, что дроны для атаки на омский НПЗ могли запустить из Казахстана. На эту тему также высказывался ведущий «Первого канала» Артем Шейнин.
Ведомство отметило, что такие заявления не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами. «Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества»,— заявили в МИД.
6 июля ВСУ ударили по НПЗ в Омске, сообщал губернатор Виталий Хоценко. В тот же день аэропорт города впервые приостановил работу из-за беспилотной опасности.
Некоторые предприятия Казахстана и России связаны напрямую. Например, переработка на крупнейшем в республике нефтегазовом месторождении Карачаганаке зависит от отправки сырого газа на оренбургский ГПЗ. После атаки беспилотников на завод в октябре прошлого года отправка сырого газа с месторождения временно прекращалась.
Это не первый случай, когда Казахстан опровергает информацию о причастности своей территории к атакам беспилотников на российские объекты. В апреле 2024 года Минобороны Казахстана уже сообщало, что сведения о запуске дронов, атаковавших Татарстан, с его территории не соответствуют действительности. В июне 2025 года МИД Казахстана также отказался комментировать сообщения о ввозе запчастей для БПЛА в Россию из Казахстана, назвав это анонимными слухами.
Россия, в свою очередь, выражала обеспокоенность по поводу пролетов украинских беспилотников над территорией Казахстана. В июне 2025 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что эта тематика находится в поле зрения, и ведется диалог с казахстанскими структурами. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждал эту тему с казахстанским коллегой, который заверил, что Астана принимает меры для прекращения пролетов.
Казахстан неоднократно подчеркивал свою позицию по нейтралитету в конфликте, осуждая атаки на гражданскую критическую инфраструктуру, но при этом заявляя, что не будет использоваться для обхода антироссийских санкций. Так, в апреле 2023 года заместитель министра иностранных дел Роман Василенко сообщил, что в стране заработала система мониторинга товаров для предотвращения обхода санкций. Позиция Казахстана заключается в том, что подобные публикации и заявления, направленные на искажение дружественного характера казахстанско-российских отношений, являются необоснованными инсинуациями.
В целом, Казахстан стремится поддерживать стратегическое партнерство и союзничество с Россией, отрицая свою причастность к каким-либо атакам на ее объекты, и одновременно реагируя на инциденты, влияющие на его собственную экономику и международные обязательства, например, выражая протест из-за атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума и требуя от Украины предотвращения подобных инцидентов.