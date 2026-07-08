МИД Казахстана опроверг сообщения о запуске дронов с территории страны

Министерство иностранных дел Казахстана отвергло информацию о том, что с территории страны запускают дроны для атак по объектам в России. Это указано в заявлении ведомства, которое приводит Tengrinews.

Казахстанское издание пишет, что ответ ведомства связан с публикациями в некоторых российских СМИ. В публикациях предполагалось, что дроны для атаки на омский НПЗ могли запустить из Казахстана. На эту тему также высказывался ведущий «Первого канала» Артем Шейнин.

Ведомство отметило, что такие заявления не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами. «Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества»,— заявили в МИД.

6 июля ВСУ ударили по НПЗ в Омске, сообщал губернатор Виталий Хоценко. В тот же день аэропорт города впервые приостановил работу из-за беспилотной опасности.

Некоторые предприятия Казахстана и России связаны напрямую. Например, переработка на крупнейшем в республике нефтегазовом месторождении Карачаганаке зависит от отправки сырого газа на оренбургский ГПЗ. После атаки беспилотников на завод в октябре прошлого года отправка сырого газа с месторождения временно прекращалась.