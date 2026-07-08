Дивиденды отдалились от «Полюса»

Компания «Полюс» планирует отказаться от выплаты дивидендов до 2030 года. Менеджмент золотодобытчика жалуется на издержки при производстве, долговую нагрузку и жесткую денежно-кредитную политику мировых ЦБ. Из-за такого решения акции «Полюса» в моменте рухнули почти на треть, до 1350 руб. за бумагу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

При этом дивидендная политика «Полюса» предусматривает не менее 30% от прибыли за отчетный период. Ранее акционеры золотодобытчика утвердили выплаты по итогам первого квартала года, по 29 руб. на акцию. Однако в руководстве отметили, что планы изменились. В ближайшие четыре года компания направит силы на инвестпроекты, которые помогут выйти на траекторию роста.

Что происходит в отрасли? И связан ли кейс «Полюса» с падением цен на золото? Управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов в этом сомневается:

«Нужно все-таки разделять само золото как металл и золоторудные компании, которым надо его еще добыть из земли, очистить, переработать, продать и еще заплатить за это достаточно большие налоги. Конечно, это разные классы активов. Само по себе золото остается защитным, плюс оно еще и дает защиту от обесценивания рубля. То есть если ты покупаешь золото, оно в долларах котируется, то, естественно, в случае ослабления нацвалюты, тем более при стабильной цене на драгметалл получается дополнительная выгода.

Понятно, что миноритариев "Полюс" расстроил. Но нужно понимать, что у компании все-таки есть очень понятная цель, ради чего все это делается — ради полноценного запуска "Сухого Лога", который требует значительных инвестиций.

В условиях ультражесткой денежно-кредитной политики ЦБ заемный путь финансирования такого большого проекта крайне невыгоден. Получается, что требуется использовать внутренние резервы. А дивиденды — это как раз те самые внутренние резервы, которые будут направлены на CAPEX.

При этом у большинства миноритарных акционеров думать про 2030-2031-е годы, конечно, никакого желания нет. Без дивидендной истории, наверное, какая-то значительная часть инвесторов уйдут. Но останутся либо те, кто верят в долгосрочные перспективы, либо те, кто все равно через "Полюс" будут играть в золото. Хотя, на мой взгляд, для этого есть гораздо более простые инструменты, например, через тот же ETF или даже через фьючерсы, которые торгуются на Мосбирже».

Аналитики «Вектор Капитала» оценивают отказ «Полюса» от дивидендов как крайне негативное событие в жизни компании. По мнению экспертов, у золотодобытчика просто нет денег на выплаты. Однако инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов с этими выводами не согласен. По его словам, проблемы «Полюса» связаны с макроэкономикой:

«Я бы не сказал, что у компании какие-то большие проблемы. Цена на золото достаточно высокая. Несмотря на то, что она в последние месяцы снизилась с максимальных уровней, которые были в январе, тем не менее рентабельность "Полюса" очень хорошая. Компания развивается прибыльно.

С другой стороны, есть, конечно, и сложности в ее деятельности. Они связаны с потенциальным увеличением налоговой нагрузки, так называемым налогом на сверхприбыль.

У "Полюса" достаточно большая, амбициозная инвестиционная программа, связанная с вложениями в "Сухой Лог". Она требует масштабных затрат, и, возможно, "Полюс" решил зарезервировать денежные средства для того, чтобы в максимальной степени ее профинансировать. Хотя, конечно, для участников рынка отказ от дивидендов аж до 2030 года стал неожиданным, поэтому реакция котировок была столь заметной».

К началу лета несколько российских компаний отказались от дивидендов за 2025 год. Среди них — «Газпром», АЛРОСА, «Норникель», «Магнит», НЛМК, «Южуралзолото» и многие другие. На этом фоне индекс Мосбиржи снижается уже несколько месяцев подряд. 7 июля показатель обновил минимум с конца 2022-го, упав ниже 2120 пунктов.

Аналитики связывают это с ужесточением риторики Центробанка в контексте топливного кризиса и снижения цен на нефть при крепком рубле. В условиях такой нестабильности бизнес предпочитает экономить на дивидендах, говорят аналитики. Но есть еще один фактор, который играет против выплат, рассуждает частный инвестконсультант Андрей Кочетков:

«Чтобы понять текущую ситуацию на российском рынке, стоит обратиться к истории. Не так давно глава государства призвал российские компании заняться своими долгами, а не снабжать акционеров дивидендами. Соответственно, руководствуясь этой политикой, игроки отказываются от выплат акционерам, сосредотачиваясь на обеспечении своих кредитов, которые сейчас стоят очень дорого. Хороших дивидендных историй на рынке очень мало. Единственное, можно отметить финансовый сектор, но это, по сути, форма изъятия доходов банков государством».

Аналитики «Газпромбанка» указывают, что отказ от выплаты дивидендов может лишить компанию «Полюс» стимулов для роста на ближайшие несколько лет. Компания входит в топ-3 мировых лидеров по запасам золота. Ее доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 105 млн унций.

Леонид Пастернак