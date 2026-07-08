«Больница Питт» и «Хитрости» стали главными претендентами на «Эмми»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Премия «Эмми» присуждается за достижения в области американского телевидения с 1949 года. Её представляют три организации: Американская телевизионная академия, Американская национальная телевизионная академия и Международная телевизионная академия. Церемония вручения традиционно проходит в Лос-Анджелесе. В 2029 году, как и премии «Эмми», так и «Оскар» будут вручаться в театре Peacock, расположенном в развлекательном комплексе L.A. LIVE.

В предыдущие годы лидером по числу номинаций на «Эмми» был сериал «Разделение» от Apple TV+ в 2024 году с 27 номинациями. В том же году «Пингвин» от HBO лидировал в категории мини-сериалов. В 2023 году сериалы HBO, включая «Наследники» и «Одни из нас», суммарно претендовали на 127 статуэток, а Netflix — на 103.

В 2025 году «Больница Питт» уже становилась лучшим драматическим сериалом, получив три награды, включая за главную мужскую роль (Ноа Уайли) и женскую роль второго плана (Кэтрин Ланаса). Тогда же «Киностудия» была признана лучшим комедийным сериалом, а Джин Смарт получила «Эмми» за главную женскую роль в комедийном сериале «Хитрости».