«Больница Питт» и «Хитрости» стали главными претендентами на «Эмми»
Американская телевизионная академия объявила номинантов премии «Эмми» 2026 года. Сериалы «Больница Питт» и «Хитрости» лидируют в списке претендентов, пишет журнал Rolling Stone.
Медицинская драма «Больница Питт» получила 25 номинаций, комедийный сериал «Хитрости» — 24 номинации. Чуть ниже в списке сериалов с наибольшим количеством номинаций расположились «Бухта вдов» и «Плюрибус» — новый проект создателя сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана.
За звание лучшего драматического сериала в 2026 году будут соревноваться «Дипломат» (Netflix), «Позолоченный век» (HBO Max), «Рыцарь Семи Королевств» (HBO Max), «Рай» (Hulu), «Больница Питт» (HBO Max), «Одна из многих» (Apple TV), «Медленные лошади» (Apple TV), «Друзья и соседи» (Apple TV). На звание лучшего комедийного сериала претендуют «Начальная школа "Эбботт"» (ABC), «Медведь» (FX), «Хитрости» (HBO Max), «У Марго проблемы с деньгами» (Apple TV), «Никто этого не хочет» (Netflix), «Убийства в одном здании» (Hulu), «Терапия» (Apple TV), «Бухта вдов» (Apple TV).
Премия «Эмми» присуждается за достижения в области американского телевидения с 1949 года. Её представляют три организации: Американская телевизионная академия, Американская национальная телевизионная академия и Международная телевизионная академия. Церемония вручения традиционно проходит в Лос-Анджелесе. В 2029 году, как и премии «Эмми», так и «Оскар» будут вручаться в театре Peacock, расположенном в развлекательном комплексе L.A. LIVE.
В предыдущие годы лидером по числу номинаций на «Эмми» был сериал «Разделение» от Apple TV+ в 2024 году с 27 номинациями. В том же году «Пингвин» от HBO лидировал в категории мини-сериалов. В 2023 году сериалы HBO, включая «Наследники» и «Одни из нас», суммарно претендовали на 127 статуэток, а Netflix — на 103.
В 2025 году «Больница Питт» уже становилась лучшим драматическим сериалом, получив три награды, включая за главную мужскую роль (Ноа Уайли) и женскую роль второго плана (Кэтрин Ланаса). Тогда же «Киностудия» была признана лучшим комедийным сериалом, а Джин Смарт получила «Эмми» за главную женскую роль в комедийном сериале «Хитрости».