Армейские отсрочки проверят на конституционность

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу москвича, оспаривающего нормы закона о воинской службе. Придя в военкомат оформлять отсрочку от призыва на время обучения в вузе, он вместо этого получил повестку в армию. В судебных инстанциях сослались на то, что молодой человек поступил в вуз через год после окончания школы, тогда как по закону это надо делать незамедлительно. Призывник считает такой порядок дискриминационным и не учитывающим его добросовестность. Опрошенные “Ъ” юристы говорят, что отсрочка от армии дается независимо от года окончания школы, а норма о незамедлительности применима лишь для учебы в магистратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С жалобой в КС обратился житель Москвы Даниил Маракулин (“Ъ” ознакомился с ее содержанием). Окончив в 2022 году школу, год спустя он поступил в ГИТИС на очное актерское отделение, после чего отправился в военкомат оформлять отсрочку от призыва. Но вместо этого, говорится в тексте, призывная комиссия в тот же день признала его годным к воинской службе и вручила повестку об отправке в армию. Господин Маракулин обратился в Пресненский райсуд Москвы, который в феврале 2025 года признал решение комиссии незаконным. Но в мае 2025 года Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции, а Второй кассационный суд общей юрисдикции и Верховный суд РФ затем оставили его в силе.

Позиция судов сводилась к ссылке на ст. 24 закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».

В тексте жалобы в КС утверждается, что в апелляционной и кассационных инстанциях его нормы трактовали так: отсрочка от армии предоставляется окончившим школу гражданам, если они поступили в вуз «в год прохождения государственной итоговой аттестации», то есть «незамедлительно».

Господин Маракулин поступил в ГИТИС через год, а это, по мнению этих инстанций, говорит об «отсутствии условия “незамедлительности” получения профессионального образования». В тексте жалобы в КС москвич указывает, что от призыва не скрывался, повесток не получал, а весь прошедший год пытался попасть на альтернативную гражданскую службу (подав об этом заявление в военкомат еще в октябре 2022 года). Иначе говоря, сетует господин Маракулин, суды не учли добросовестность его действий. Он считает ст. 24 закона «О воинской обязанности и военной службе» дискриминационной и несоразмерно ограничивающей его права и просит признать ее неконституционной.

Буквальное толкование ст. 24 оспариваемого закона говорит, что отсрочка от призыва в связи с получением высшего образования по очной форме обучения предоставляется гражданам независимо от времени поступления в вуз, полагает адвокат Александр Передрук. По его словам, отсрочка в случае незамедлительного продолжения обучения предоставляется по закону лишь в одном случае — при поступлении в магистратуру.

Формально норма закона не связывает отсрочку с годом окончания школы, говорит член международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко. Однако КС в постановлении от 19 мая 2018 года сформулировал позицию, что система отсрочек от армии предполагает «предоставление гражданам возможности незамедлительно после получения среднего образования» продолжить обучение в вузе, добавляет юрист. Господин Передрук обращает внимание на аналогичное определение КС от 26 марта 2020 года, но считает, что «незамедлительность» в данном случае не может толковаться как дополнительный критерий получения отсрочки:

«Речь идет именно о возможности реализации права сразу же после получения одного уровня образования, а не установлении дополнительного критерия, который бы лишал граждан права на отсрочку в случае поступления в вуз спустя некоторое время».

Евгения Безмаленко считает логичным дополнить закон оговоркой о сохранении «права на отсрочку при поступлении на следующий год, если задержка вызвана реализацией конституционных прав либо иными объективными обстоятельствами».

Александр Воронов