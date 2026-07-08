Летняя вечеринка на крыше O2 Restaurant в The Carlton

На крыше отеля The Carlton, Moscow отпраздновали 19-летие — и открыли летний сезон на террасе ресторана O2. Вечеринка в честь начала теплого сезона в О2 проходила на фоне заката над центром города, под звуки живой музыки и с коктейлями в ледяных бокалах. Шеф Иван Марков пересобрал меню: теперь там много рыбы, овощей и вообще всего, что напоминает о лете. Бармены экспериментировали с текилой и джином, а под конец вечера представили гостям 80-килограммовый торт — его делала кондитер Нина Надолинская.

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Отель The Carlton, Moscow расположен в историческом центре столицы, а его крыша с рестораном O2 уже несколько лет остается одной из главных точек для летних мероприятий с видом на Кремль и городские закаты.