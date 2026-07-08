В Сочи с застройщика взыскали более 1 млрд рублей за срыв строительства школы

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании с застройщика «Инстройпроект» и других ответчиков ущерба в сумме 1,1 млрд руб., причиненного муниципалитету Сочи при строительстве школы в микрорайоне Северная Бытха, сообщает пресс-служба суда.

Помимо ООО «Инстройпроект» и его учредителя Юрия Крецу, в качестве ответчиков по делу привлекались 21 компания и 39 физических лиц. Суд согласился с доводами надзора, что при строительстве школы на 1,1 тыс. мест практиковалось заключение фиктивных договоров через цепочку контрагентов. Стоимость товаров и услуг искусственно завышалась. В итоге бюджетные средства, предназначенные для строительства школы, были направлены на иные цели, завершить объект не удалось, говорится в сообщении кассационного суда.

Суд пришел к выводу о причастности ответчиков к выведению из оборота бюджетных средств, предназначенных для строительства объекта социальной инфраструктуры. Московская компания «Инстройпроект» в мае текущего года была объявлена банкротом.

Анна Перова, Краснодар