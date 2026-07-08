«Запад свой ход сделал»

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским вновь выразил надежду на заключение мира. При этом Вашингтон поддерживает дальнейшее вооружение Киева. Ранее саммит НАТО официально признал Россию «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности». Украине при этом обещаны €140 млрд в течение двух лет в качестве военной помощи. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что теперь ход за Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Плохое настроение Дональда Трампа и негатив в отношении союзников не помешали ему подписать итоговую декларацию саммита НАТО в Анкаре. Согласно документу, Россия единогласно признана «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности» и подтверждена «железная приверженность» Пятой статье Вашингтонского договора о взаимной защите.

Как и предполагалось, Украина получит от стран-членов альянса €140 млрд в качестве военной поддержки. Сумма поступит равными долями в течение двух лет. Кроме того, в итоговом коммюнике закреплено требование о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

Затем состоялась анонсированная ранее встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Если отбросить привычные элементы шоу, то главное — это высокая вероятность того, что Киев получит лицензии на производство ракет-перехватчиков к комплексам Patriot.

Еще можно отметить заявление Марко Рубио. В отличие от главы Белого дома, он предпочитает говорить коротко и по делу. Глава Госдепа дал понять, что США поддерживают украинские удары вглубь России для того, чтобы побудить Москву закончить войну. Собственно, и Дональд Трамп придерживается этой же точки зрения. Здесь можно напомнить, что администрация Байдена категорически отказывалась выдавать соответствующие разрешения и всячески пыталась нивелировать эту тему.

Что касается Ирана, то Дональд Трамп объявил, что договариваться с Тегераном невозможно и Америка продолжит в ближайшее время наносить удары по противнику. Таким образом с оговорками можно предположить, что Владимир Зеленский получил, что хотел: и деньги, и ракеты. США поддерживают формулу «мир через силу» и намерены вынудить Российскую Федерацию смягчить требования. Так что пока так называемая военная составляющая остается приоритетной. Скорее всего, эскалация еще усилится.

Также можно констатировать, что все разговоры о конце блока НАТО, его клинической или любой другой смерти явно преждевременны.

Альянс сохраняется, и США из него не выходят. Что важно: военная поддержка Украины продолжается, в том числе и со стороны Америки. Собственно, это ядро этой самой поддержки. Что касается денег, не факт, что €70 млрд, заложенные на этот год, удастся оперативно собрать. Но можно предположить, что союзник без финансирования точно не останется. Стоит отметить и то, что, поскольку иранскую проблему предсказуемо решить не удалось, вряд ли у Вашингтона останется время на то, чтобы продуктивно заниматься урегулированием конфликта на Украине. В общем и целом, Запад свой ход сделал, теперь слово за Кремлем.

Дмитрий Дризе