Газопровод «Голубой поток» атаковали с воздуха

Компрессорная станция «Краснодарская», используемая при поставках газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток», пострадала от налета украинских беспилотников. Нарушения поставок удалось избежать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал руководство Турции предостеречь Украину от ударов по объектам международной энергетической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вечером во вторник, 7 июля, оперативный штаб Краснодарского края объявил, что вблизи станицы Смоленской Северского района упали обломки украинского БПЛА. «На территории одного из предприятий возникло возгорание, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы»,— написано в сообщении.

Подробности происшествия стали известны утром в среду, 8 июля. Компания «Газпром» сообщила, что при налете беспилотников пострадала компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток». Инцидент произошел накануне в 19:51.

В официальной информации «Газпрома» нет данных о характере повреждений, нанесенных объекту. Сообщается лишь о том, что экстренные службы работают над устранением последствий налета.

По мнению руководства «Газпрома», атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Однако оперативно принятые меры позволили избежать перебоев в поставках, уточняет компания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент на компрессорной станции «Краснодарская», заявил, что руководство России неоднократно обращало внимание турецких коллег на попытки киевского режима атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Господин Песков подчеркнул, что руководство Украины постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к терактам в отношении объектов мировой энергетики. «Безусловно, мы принимаем максимальные меры, чтобы минимизировать опасность от этих атак»,— заявил прес-секретарь президента и добавил, что Россия призывает руководство Турции предостеречь Украину от подобных действий.

Газопроводы «Голубой поток» (запущен в 2003 году) и «Турецкий поток» (запущен в 2020 году) снабжают газом потребителей в Турции, а также в странах Южной и Юго-Восточной Европы. Общая протяженность «Голубого потока» — 1,2 тыс. км, «Турецкого потока» — 1,1 тыс. км, основная часть обоих газопроводов идет по дну Черного моря. Наземная инфраструктура газопроводов не раз подвергалась налетам украинских БПЛА. В частности, в марте 2026 года были атакованы компрессорные станции «Русская», «Казачья» и «Береговая».

Анна Перова, Краснодар