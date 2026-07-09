Проблемные активы придется еще поискать

В перспективе двух лет коллекторский рынок столкнется с дефицитом просроченных долгов. Это произойдет как в силу сжатия банковской розницы, так и по причине сокращения выдач займов микрофинансовыми организациями (МФО). По оценке «Эксперт РА», по итогам 2026 года объем закрытых в рамках цессии сделок вырастет на 11% у банков и на 24% у МФО, а инвестиции в эти категории долгов сравняются в 2027 году. При этом рынок ждет увеличение доли крупнейших агентств до 90%, с которыми небольшие игроки не смогут конкурировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование коллекторского рынка и представило прогнозы развития отрасли до 2028 года. Оценивая перспективы развития бизнеса профессиональных коллекторских организаций (ПКО) до 2028 года, авторы исследования среди основных вызовов называют торможение банковской розницы и предполагаемое сжатие микрофинансовых выдач из-за ужесточения регулирования ЦБ. «Один из ключевых вызовов для рынка взыскания — предложенная в 2024 году инициатива Минюста об обязательном досудебном урегулировании в течение года и введении пошлины за услуги ФССП»,— полагают в «Эксперт РА». По оценкам агентства, вероятность принятия данного законопроекта достаточно высока, однако ожидаются корректировки к предстоящим чтениям в Госдуме. Среди наиболее вероятных поправок — сокращение годовой отсрочки для обращения в ФССП с исполнительными документами с года до трех-шести месяцев и снижение пошлины за исполнительное производство с обсуждаемых сейчас 15 тыс. руб. в несколько раз.

Величина приобретенных портфелей по номиналу в 2026 году может вырасти на 11% в банковском сегменте (до 360 млрд руб.) и на 24% — в микрофинансовом (до 140 млрд руб.), ожидают авторы исследования.

Инвестиции в каждый из двух сегментов сравняются в 2027 году и составят 26–27 млрд руб. «Я вижу диспропорцию в прогнозе "Эксперт РА". Если инвестиции в банковский и микрофинансовый сегменты сравняются, учитывая, что номинал банковского портфеля — 360 млрд, это означает снижение цены до 7,5%,— указывает заместитель гендиректора ПКО АБК Евгения Уткина.— Наш прогноз: прирост цены — не менее 10% по отношению к 2025 году. Что касается МФО, то тут номинал портфеля — всего 140 млрд руб. Это означает, что их долги будут стоить аномально дорого».

Агентский портфель взыскания с учетом индексации средних чеков и кэптивных сделок способен с текущего уровня в 1,2 трлн руб. достичь 1,5–1,7 трлн руб. к 2028 году, отмечается в исследовании. Столь долгосрочные прогнозы участники рынка давать не готовы. «По итогам 2026 года агентский сегмент прибавит 10%, рынок банковской цессии и МФО также закончит в плюсе, на 10% минимум»,— оценивают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). При этом там не ожидают резкого сжатия рынка даже в перспективе двух-трех лет. «Спрос на заемные средства останется высоким и после завершения кризисного периода: от сберегательной модели клиенты вернутся к потреблению, которое возможно будет лишь при использовании заемных средств, поэтому рост просроченной задолженности продолжится»,— отмечают в ассоциации. Коллекторские организации продолжат осваивать новые сегменты, «рынок видит интерес со стороны каршеринга, лизинга, маркетплейсов, сервисов рассрочки, а также ЖКХ», указывают в НАПКА.

По прогнозу «Эксперт РА», концентрация рынка взыскания на топ-6 игроках продолжит расти и превысит 90% в 2027–2028 годах (в настоящее время — 80%).

«Рынок действительно консолидируется,— отмечает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.— Сегодняшний рынок требует от покупателей не только свободной ликвидности, но и высокой технологичности, точности оценки и долгосрочной стратегии взыскания». По мнению управляющего директора ПКО ПКБ Павла Михмеля, средние и малые ПКО не представляют серьезной конкуренции крупнейшим игрокам рынка цессии, которые используют кредитные линии и облигационные займы как источники фондирования для покупки портфелей. «Появление новых крупных игроков возможно лишь в случае появления инвестора, готового в моменте инвестировать не один десяток миллиардов рублей, что выглядит маловероятным»,— констатирует основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Ксения Дементьева