Минфин США продлил разрешение на уплату налогов в России до октября

Министерство финансов США продлило действие лицензии, которая разрешает гражданам страны и юрлицам платить налоги и сборы в бюджет России до 9 октября 2026 года. Распоряжение опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина.

В документе указано, что американцы могут платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения. Проводить финансовые операции с участием Центробанка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина по-прежнему запрещается.

Исключения из антироссийских санкций предусмотрены указом №14024, изменения в который внесли в 2023 году. Минфин США продлевает лицензию раз в несколько месяцев с 2022 года.