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Канадский баскетболист Ратэн-Мэйс вернулся в Единую лигу ВТБ

Защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс подписал контракт с казанским баскетбольным клубом УНИКС, сообщила пресс-служба команды. Соглашение с канадцем рассчитано на один сезон Единой лиги ВТБ, также предусмотрена возможность продления на год.

Канадский баскетболист Ратэн-Мэйс (справа)

Канадский баскетболист Ратэн-Мэйс (справа)

Фото: Brandon Wade / AP

Канадский баскетболист Ратэн-Мэйс (справа)

Фото: Brandon Wade / AP

В сезоне-2023/24 Ратэн-Мэйс выступал за красноярский «Енисей». В среднем он набирал 25,4 очка и отдавал 4,5 передачи за матч. Канадец был признан лучшим дебютантом и установил рекорд лиги по количеству очков за сезон — 991. Через год его достижение превзошел американец Дуэйн Бэйкон, представлявший петербургский «Зенит» (1021).

После «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс перешел в мадридский «Реал», с которым стал чемпионом Испании. Прошлый сезон защитник провел в мюнхенской «Баварии».

В прошлом сезоне УНИКС стал серебряным призером Единой лиги ВТБ. После пяти лет работы пост главного тренера покинул Велимир Перасович. Хорватского специалиста сменил его соотечественник Милан Каракаш.

Таисия Орлова

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