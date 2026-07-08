Собчак заявила о восстановлении доступа к своим каналам после взлома

Ксения Собчак заявила о восстановлении доступа к Telegram-каналам холдинга «Осторожно Media» спустя три часа после взлома. По ее словам, преступники получили доступ к ресурсам через электронную почту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Собчак

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Ксения Собчак

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«То есть сначала мошенники получили доступ к ней и благодаря этому украли телеграм»,— написала Ксения Собчак в Telegram-канале. Опубликованные во время взлома в каналах «Собчак» и «Кровавая барыня» посты она назвала фейками.

«Осторожно, новости» сообщили о «временном взломе» каналов с 14:00. В 14:09 мск в Telegram-канале «Собчак» были опубликованы несколько скриншотов переписок, а также два видео, на которых Ксения Собчак поет и танцует. Редакция заверила, что не имеет к ним отношения.