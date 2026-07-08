Собчак заявила о восстановлении доступа к своим каналам после взлома
Ксения Собчак заявила о восстановлении доступа к Telegram-каналам холдинга «Осторожно Media» спустя три часа после взлома. По ее словам, преступники получили доступ к ресурсам через электронную почту.
Ксения Собчак
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«То есть сначала мошенники получили доступ к ней и благодаря этому украли телеграм»,— написала Ксения Собчак в Telegram-канале. Опубликованные во время взлома в каналах «Собчак» и «Кровавая барыня» посты она назвала фейками.
«Осторожно, новости» сообщили о «временном взломе» каналов с 14:00. В 14:09 мск в Telegram-канале «Собчак» были опубликованы несколько скриншотов переписок, а также два видео, на которых Ксения Собчак поет и танцует. Редакция заверила, что не имеет к ним отношения.
Взлом Telegram-аккаунтов, подобных тем, что произошли с каналами «Осторожно Media», является распространённой проблемой, особенно в отношении популярных платформ. Только за первую половину 2025 года количество краж учетных записей в Telegram выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а по сравнению со вторым полугодием 2024 года — на 20%. Это обусловлено тем, что владельцы таких аккаунтов могут быть администраторами каналов или обладать коллекционными виртуальными подарками и цифровой валютой мессенджера.
Наиболее распространенный способ взлома — социальная инженерия, когда злоумышленники убеждают пользователя передать логин и пароль, например, представляясь администрацией мессенджера или предлагая перейти по вредоносной ссылке. Также доступ может быть получен через перехват SMS с кодом или путем подделки доверенности для получения дубликата SIM-карты. Для защиты аккаунтов эксперты рекомендуют использовать двухэтапную аутентификацию, устанавливать облачные и код-пароли, обеспечивать безопасность электронной почты и SIM-карты, а также регулярно проверять активные сеансы.
В целом, развитие мошенничества характерно для всех популярных платформ, и злоумышленники быстро адаптируются к новым мессенджерам. Переход на якобы более защищенные сервисы не гарантирует полной безопасности, поскольку большинство атак направлено на человека, а не на технические уязвимости приложения. Реальная защита заключается в соблюдении базовых правил цифровой безопасности.