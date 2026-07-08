«Осторожно, новости» сообщили о взломе Telegram-каналов «Кровавая барыня» и «Собчак»

Составлено ИИ-Ассистентъ

В последние годы наблюдается значительный рост числа атак мошенников на пользователей Telegram, которые часто нацелены на кражу аккаунтов. Злоумышленники используют разнообразные схемы, чтобы обмануть пользователей: рассылают фишинговые ссылки, замаскированные под предложения рекламных постов, подарочных подписок на премиум-версии мессенджера или фейковые уведомления о блокировке аккаунта. Эти методы предполагают переход по ссылке и ввод личных данных, что в итоге приводит к потере доступа к учетной записи. Отличительная черта современных мошеннических кампаний — использование масштабных схем, направленных на широкий круг пользователей, а не на конкретных лиц. Часто украденные аккаунты используются для рассылки сообщений с просьбами о займе денег контактам жертвы.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что популярность Telegram среди мошенников объясняется его широкой аудиторией (до 900 млн человек) и сильным шифрованием, обеспечивающим высокий уровень конфиденциальности и анонимности. При этом внутренние механизмы модерации контента в Telegram не всегда справляются с блокировкой вредоносных групп и внешних ссылок, что облегчает распространение мошеннических схем. Компании, такие как F.A.C.C.T. (ранее Group-IB), активно выявляют фишинговые страницы для кражи аккаунтов в Telegram, и только за первое полугодие 2024 года с помощью одной веб-панели для создания таких сайтов было взломано более 11 млн аккаунтов.

Для защиты от взлома аккаунтов в Telegram рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию, избегать перехода по подозрительным ссылкам и установки приложений из непроверенных источников. Также важно регулярно проверять активные сеансы учетной записи и при потере телефона блокировать SIM-карту через оператора. В случае взлома, если доступ к аккаунту еще есть, необходимо немедленно завершить все другие сеансы в настройках. Если доступ утерян полностью, можно обратиться в службу поддержки Telegram или удалить аккаунт, чтобы предотвратить его использование злоумышленниками.