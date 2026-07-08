В США индийским гангстерам предъявили обвинения в убийстве сикхского сепаратиста

В США главе индийской преступной группировки Лоуренсу Бишною и его сообщникам предъявлено обвинение в организации убийства лидера сикхских сепаратистов в 2023 году в Канаде, сообщает Bloomberg. Бишной, которому сейчас 33 года, отбывает срок в индийской тюрьме с 2015 года. По версии следствия, ему удалось организовать преступление, будучи за решеткой.

45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен 18 июня 2023 года возле сикхского храма в пригороде Ванкувера. Он был сторонником создания независимого сикхского государства Халистан и признан индийскими властями террористом в связи с этой деятельностью. Убийство Ниджара вызвало дипломатический скандал между Канадой и Индией.

Предъявление обвинений стало следствием масштабной операции, в ходе которой были арестованы десятки человек в США, Канаде и Европе. Все они связаны с тремя организованными преступными группировками, базирующимися в Индии. Всего в рамках длившегося несколько лет расследования обвинения предъявлены 37 фигурантам по трем отдельным делам. В операции участвовали ФБР, полиция Лос-Анджелеса, Канадская королевская конная полиция и таможенные службы США.

По версии следствия, группировка специализировалась на заказных убийствах, вымогательстве и наркотрафике по всему миру. Прокуроры утверждают, что члены банды угрожали известным религиозным и политическим деятелям, а также пытались вымогать деньги у жителей Калифорнии. В ходе текущего расследования силовики изъяли около тонны кокаина, килограмм героина, десяток единиц огнестрельного оружия и $40 тыс. наличными.

Екатерина Наумова