В Свердловской области фиксируется повышение цен на бензин

С 22 по 29 июня в Свердловской области зарегистрировано повышение цен на транспортное топливо — бензин и дизель, следует из статистики Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На 4,96%, до 68,5 руб. за литр, подорожал бензин АИ-92, до 72,43 руб. (+2,41%) — АИ-95, до 94,35 руб. (+0,14%) — АИ-98. Дизельное топливо также подорожало за неделю — на 2,42%, до 85,54 руб. за литр.

Напомним, из-за бензинового кризиса ко многим АЗС в Свердловской области стали выстраиваться очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу, часть заправок закрылась из-за нехватки топлива. Представители сферы такси в ближайший месяц ожидают повышения цен на поездки на 5-7%. Общественный транспорт проблема не коснулась за счет работы оперативного штаба. Кроме того, Свердловское УФАС пригрозило ответственностью АЗС в случае сговора.

Подробнее о ситуации с топливом в регионе — в материале «Заправки подъехали к дефициту»

Ирина Пичурина