Из свежей почты

Маша Тюкова, 9 лет, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 228 112 руб.

Внимание! Цена лечения 257 112 руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 29 тыс. руб.

Маша родилась раньше срока, не гулила и не лепетала, ходить начала после года и только с поддержкой. Мы делали все, что возможно, но дочка почти не развивалась. Только к восьми годам Маша окрепла, стала лучше двигаться, произносить слоги, затем простые слова. Мы обратились в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве, где работают высококвалифицированные специалисты. Огромное спасибо Русфонду за помощь в оплате! Дочка стала сообразительнее, у нее улучшилась память, развивается речь. Лечение в ИМТ надо продолжать, но у нас нет средств. Ольга Тюкова, Астраханская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Маше необходимо продолжать лечение, направленное на расширение кругозора, улучшение концентрации внимания и понимания речи, развитие речевых и социально-бытовых навыков».

Ангелина Тишечкина, 1 год, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 220 935 руб.

Ангелина родилась здоровой, но мало двигалась и лежала, повернув голову только влево. В полгода у нее на затылке слева появилось уплощение. Врачи сказали, что голова сама выправится, но время шло, а форма затылка не менялась. Нейрохирург диагностировал асимметрию черепа и объяснил, что надо срочно начать лечение шлемами-ортезами, чтобы деформированные кости не сдавливали растущий мозг. Но мне их изготовление не оплатить. Помогите! Оксана Тишечкина, Московская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Ангелины врожденная деформация черепа, позиционная плагиоцефалия. Девочке требуется коррекция формы головы с применением краниальных шлемов-ортезов, они планируются и моделируются на компьютере. В течение года по мере роста черепа потребуется два-три шлема. В результате голова ребенка приобретет анатомически правильную форму».

Сережа Тутлов, 12 лет, деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 164 525 руб.

Внимание! Цена лечения 481 525 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 280 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 37 тыс. руб.

Из-за неврологических проблем сын поздно начал ходить, он до сих пор плохо держит равновесие, и правая нога немного короче левой. За последнее время Сережа вырос сразу на 6 см, обе стопы подворачиваются. Сыну трудно ходить, ноги сильно болят. Ортопеды сказали, нужна срочная операция. По госквоте — очередь, ожидание — минимум год. У нас нет этого времени: деформация быстро прогрессирует, развивается сколиоз. Я обратилась в ярославскую клинику, где успешно лечат деформации стоп у детей. Здесь готовы принять Сережу. Помогите оплатить лечение! Ольга Тутлова, Вологодская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Сереже требуется хирургическое лечение и курс этапных гипсований. Поскольку деформация стоп прогрессирует, лечение необходимо провести в ближайшее время».

Илюша Егоров, 3 года, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 374 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 28 тыс. руб.

В год у Илюши обнаружили открытое овальное окно в сердце, мы надеялись, что оно со временем закроется само. Илюша нормально развивался, только стал часто простужаться и болеть. А недавно после УЗИ сердца врачи заменили диагноз на «порок сердца — дефект межпредсердной перегородки», сказали, что медлить с операцией нельзя, иначе начнутся необратимые осложнения. Дефект можно закрыть через сосуды, без вскрытия грудной клетки, но стоимость такой операции для нашей семьи неподъемна. Евгения Егорова, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Ильи врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Развивается легочная гипертензия. Мальчику требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции ребенок быстро восстановится и окрепнет».

Почта за неделю 03.07.2026—09.07.2026

Получено писем — 58

Принято в работу — 44

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0