Банкротству изменили правила

«Восстановление платежеспособности предприятий вместо их ликвидации»,— так первый замминистра экономического развития Максим Колесников прокомментировал масштабную реформу процедуры банкротства. Госдума одобрила поправки в третьем чтении. Закон вступает в силу с 1 сентября.

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Благодаря новому закону, в частности, появится возможность договориться о реструктуризации долгов, а также заключить досудебное соглашение о санации. Иными словами, компания с большой финансовой нагрузкой и ее кредиторы могут не доводить дело до полноценного банкротного процесса. Прежде всего реформа касается крупного и социально-значимого бизнеса, заметил партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей:

«Цель закона идеальная: предприятие как производственный комплекс должно продолжать работать, производство не должно уничтожаться, распродаваться по частям. Но вопрос не только к должнику, но и к кредиторам. И в этой связи очевидны неустраненные проблемы.

Если банкротство со стороны должника продолжает преследовать историю с тем, чтобы обнулить требования кредиторов, а при этом деньги давно выведены, то это одна ситуация. Если кредитор пытается целенаправленно воздействовать на должника с тем, чтобы забрать бизнес, то другая. Если же мы говорим о добросовестных действиях с обеих сторон, то, безусловно, законопроект несет позитивное зерно.

В первую очередь это защита интересов крупных компаний, банкротство которых потенциально несет серьезные экономические и социальные риски.

В целом заложен рабочий механизм, нужно посмотреть, как это будет работать в действительности. Но любая реабилитация лучше уничтожения. Закон принят, учитывая текущую экономическую обстановку, когда мы видим все больше ситуаций с цепочкой неплатежей, которые могут привести к обвалу. Подвигаются где-то должники, возникает независимый контроль за работой. Предприятия зачастую работают без учета потребностей. Знать о том, как осуществляется сквозная работа в рамках какой-то отрасли, понимать требования других заказчиков, подрядчиков, важно».

Реформа банкротства предусматривает и введение так называемых торгов-качелей для имущества стоимостью больше 1 млрд руб. Кроме того, изменения коснутся работы арбитражных управляющих. Их саморегулируемые организации разделят на три группы в зависимости от размеров ежегодных доходов предприятий-банкротов.

Вместе с тем увеличивается обязательный объем компенсационного фонда. Так, например, для управляющих, которые работают с крупными должниками, сумма вырастет с 50 млн до 400 млн руб. Все эти меры направлены на минимизацию рисков при продаже предприятий или введении внешнего управления, пояснил советник практики банкротства компании МЭФ LEGAL Станислав Соболев:

«В законе о банкротстве порядок такой. Сначала определяется рыночная стоимость активов, проводятся два этапа торгов на повышение. Если на первом никто не подал заявок, то на следующем цена снижается на 10% и опять проводятся торги на повышение. И только уже на третьем этапе предусмотрено ее поэтапное снижение. Сейчас же, по сути, предлагается объединить эти две формы торгов в одни. Дать возможность сначала представить заявки на повышение от начальной стоимости, и если их никто к обозначенному сроку не предъявил, то сразу же пойдет цена на понижение.

В данном случае это просто ускорит процесс продажи имущества. Когда простаивает предприятие, безусловно, утрачивается эффективность, и чем дальше, тем менее оно интересно потенциальным покупателям.

Если говорить про арбитражных управляющих, то, во-первых, их ответственность страхуется по закону о банкротстве, а вторым механизмом, который может гарантировать кредиторам возмещение убытков, это как раз средства компенсационного фонда. Часто такое случалось, что их не хватало для покрытия убытков. Идея законопроекта в том, чтобы для кредиторов была большая гарантия и чтобы они получили возмещение в случае выявления нарушений со стороны арбитражного управляющего.

Негативно сообщество, наверное, относится, потому что там устанавливается минимальный размер взноса для управляющего в размере 1 млн руб. Дополнительно вводится государственный реестр арбитражных управляющих. Также еще одно изменение касается дисквалификации. Если арбитражного управляющего дисквалифицировали, то это решение распространялось только на одно дело о банкротстве. Сейчас предлагается, чтобы его от всех дел отстраняли в случае назначения такого наказания».

По данным «Федресурса», в прошлом году такая реабилитационная процедура, как внешнее управление, применялась всего 51 раз. Финансовое оздоровление — 8. Большинство разбирательств в итоге привели к ликвидации предприятия.

Никита Путятин