Деньги проявились на бумаге

Книжные издательства по итогам первого полугодия увеличили как продажи, так и доходы. У «Эксмо» доходы увеличились на 7,6%, у издательства «Альпина» — на 6%. В то же время на рынок продолжают оказывать давление новые регуляторные требования и конкуренция с маркетплейсами, которая приводит к снижению продаж в классической рознице. В целом по итогам года эксперты ожидают роста всего рынка не более чем на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными участников книжного рынка об итогах первого полугодия. Так, у крупнейшего на рынке игрока «Эксмо» за период оборот в деньгах увеличился на 7,6%, а выпущенный тираж — на 4,6%. По словам представителя компании, такие показатели позволили издательству приблизиться к февральскому прогнозу гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева, который говорил об увеличении продаж в рублях на 15%, а в физическом выражении — на 5–7% (см. “Ъ” от 12 февраля). Тогда господин Капьев уточнял, что в целом по итогам этого года темпы роста книжного рынка снизятся и не превысят 5% в оптимистичном сценарии. В ИГ «Альпина» ответили “Ъ”, что в рублях оборот компании вырос на 6%, а в штучных продажах — на 10%. В среднем по группе прирост издаваемых тиражей составил около 25%. В «Росмэне» не ответили “Ъ”.

В «Читай-городе» “Ъ” рассказали, что товарооборот у компании за первое полугодие вырос на 2% в деньгах, в том числе за счет увеличения среднего чека по сети. Посещаемость магазинов с четвертого квартала 2025 года по второй квартал 2026-го выросла в среднем на 3%. Однако в целом в России за 2025 год посещаемость книжных магазинов снизилась на 8,2% (см. “Ъ” от 11 июня). Минцифры в своем ежегодном отраслевом докладе о состоянии книжного рынка отмечало, что в России наблюдается один из самых высоких темпов закрытия магазинов: в 2025 году их было закрыто 338. Главной причиной министерство называло экспансию маркетплейсов.

Несмотря на положительные результаты у ряда издательств и дистрибуторов, книжная отрасль продолжает сталкиваться с последствиями усиления регулирования рынка, говорят опрошенные “Ъ” игроки. Реализация новых нормативных требований, включающих обязательную маркировку книг (возрастную и т. д.) и другие мероприятия, привела к значительному увеличению административной нагрузки на издателей, объясняют в «Эксмо». Введение обязательной маркировки — это существенные финансовые издержки: в совокупности с общим ростом стоимости полиграфических услуг они объективно замедляют производственные циклы и создают предпосылки к снижению абсолютных объемов реализации, добавляют в компании.

Ранее “Ъ” писал, что рост совокупных издержек на производство книг по итогам 2025 года составил 15,9%. Основными статьями расходов стали затраты на полиграфию. Это может привести к дальнейшему росту цен на книги в этом году и повлечь за собой еще больший отток покупателей из классических книжных магазинов на маркетплейсы. Доля маркетплейсов в общей структуре продаж за период выросла до 57,5%. У традиционной розницы доля продаж сократилась на 1,2%, до 34,2%. Всего за 2025 год общий оборот книжной отрасли в денежном выражении вырос на 11,1%, до 150,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 июня). В Ozon и «Яндекс Маркете» отказались от комментариев, в Wildberries лишь уточнили, что размер комиссий на платформе для разных моделей продаж остается на рыночном уровне.

В 2025 году рынок рос в деньгах, но это почти целиком заслуга цифрового сегмента, тогда как производство физических экземпляров в штуках осталось примерно на том же уровне, напоминает эксперт практики «Государственных и социальных инициатив» «Рексофт Консалтинга» Оксана Кулакова. Ключевой тревожный сигнал в том, что в первом квартале 2026 года тиражи бумажных книг в целом просели на 26%, так что динамика по ключевым игрокам не будет показательной по всему рынку, считает она. В 2026 году в деньгах рынок вырастет на 5–8%, а в тиражах либо сократится, либо останется на прошлогоднем уровне, прогнозирует Оксана Кулакова. Дальнейший рост отрасли будет зависеть от аудиокниг и цифровых ресурсов, которые сейчас являются основными драйверами, заключает она.

Варвара Полонская