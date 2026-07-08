Госдума включила вернувшихся с фронта заключенных в систему пробации

Госдума в среду приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве на постпенитенциарную пробацию для военнослужащих, отправившихся в зону боевых действий из мест лишения свободы. Документ даст ушедшим в отставку военнослужащим право на психологическую и медицинскую помощь. В рамках системы пробации им помогут найти работу и получить образование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пробация — существующая с 2024 года система поддержки осужденных, направленная на их «ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию». Существует три вида пробации: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы) и постпенитенциарная (для уже покинувших колонию).

Проект поправок к закону «О пробации» правительство внесло на рассмотрение палаты парламента в марте 2026 года. В первом чтении Госдума приняла законопроект 15 апреля. Документ дополняет ФЗ новой статьей, расширяющей меру на освобожденных от отбывания наказания, осужденных условно, получивших отсрочку в связи с «призывом на военную службу в период мобилизации» или заключением контракта с вооруженными силами.

Чтобы стать участником постпенитенциарной пробации, вернувшиеся с фронта военные должны будут обратиться с заявлением в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания. Учреждение оценит «индивидуальную нуждаемость» в ресоциализации таких лиц и примет решение о ее целесообразности, следует из документа.

Как отмечается в пояснительной записке, закон будет способствовать «снижению уровня рецидива» среди указанных лиц.

Полина Мотызлевская