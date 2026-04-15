Госдума в I чтении приняла проект о праве вернувшихся с фронта заключенных на пробацию

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве на постпенитенциарную пробацию для военнослужащих, отправившихся в зону боевых действий из мест лишения свободы. В случае принятия проекта у военнослужащих появится доступ к психологической и медицинской помощи. Также им окажут поддержку в поиске работы и получении образования.

Проект поправок в закон «О пробации» правительство внесло на рассмотрение в марте 2026 года. Документ дополняет ФЗ новой статьей, расширяющей меру на освобожденных от отбывания наказания, осужденных условно или получивших отсрочку от отбывания наказания в связи с «призывом на военную службу в период мобилизации» или заключением контракта с вооруженными силами.

Чтобы пройти постпенитенциарную пробацию, вернувшиеся с фронта военнослужащие должны будут обратиться с заявлением в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания. Учреждение оценит «индивидуальную нуждаемость» в ресоциализации таких лиц и примет решение о ее целесообразности, следует из документа.

Инициатива одобрена Минобороны, ФСИН, ФСБ, СКР, Генпрокуратурой, Советом по правам человека и омбудсменом Татьяной Москальковой. На сегодняшнем заседании содокладчик по законопроекту депутат Михаил Старшинов сообщил, что 40 положительных отзывов на законопроект были направлены из субъектов РФ. Ранее «Ъ» сообщал, что замечания к документу высказывало МВД, в связи с этим ведомство подписало с Минюстом — разработчиком поправок — «таблицу разногласий».

Пробация — система поддержки осужденных, направленная на их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию. Существует три вида пробации: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляцию от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы), постпенитенциарная (для тех, кто покинул колонию).

