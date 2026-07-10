Виталика Губенко прооперируют в июле

3 июля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю восьмимесячного Виталика Губенко из Волгограда («Дышать!», Оксана Пашина). У мальчика тяжелая врожденная патология — аурикулокондилярный синдром, недоразвитие нижней челюсти. При этом заболевании постепенно сужается дыхательный просвет. Спасти малыша может операция по вытяжению челюсти с помощью дистракционных аппаратов, ее готовы провести хирурги в подмосковном Красногорске. Но оплатить операцию семья Виталика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 846 790 руб.) собрана. Ирина, мама Виталика, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталик Губенко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Виталик Губенко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 3 июля 7415 читателей rusfond.ru, “Ъ” , телезрителей ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Курск», «Оренбург», «Владивосток» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 60 компаний исчерпывающе помогли 68 детям, собрано 30 044 489 руб.