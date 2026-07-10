Для спасения Юли Шурековой не хватает 770 134 руб.

Ведущий научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева Марина Дорофеева (Москва): «Юля страдает от эпилептических приступов, которые угрожают ее здоровью и развитию. К сожалению, применяемые ранее в терапии противосудорожные препараты не дают должного эффекта. Ребенку по жизненным показаниям требуется противосудорожный препарат эпидиолекс, эффективный при фармакорезистентных формах эпилепсии. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению».

Стоимость лекарства на три месяца 904 134 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 770 134 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Юлю Шурекову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Юли — Надежды Петровны Шурековой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).