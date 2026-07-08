США и Иран вернулись на ударные позиции

Режим прекращения огня США с Ираном больше не действует, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре. До этого иранский МИД обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о взаимопонимании. Так Тегеран отреагировал на ночные американские удары, а также отмену лицензии на продажу нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

В результате цены на топливо за несколько часов выросли на 6% и вернулись к значениям до подписания соглашения. Стоимость марки Brent на пике доходила до $79 за баррель. Сейчас в переговорах с Ираном нет смысла, заявил Дональд Трамп:

«Как по мне, перемирия больше нет. Я не хочу больше с ними иметь никаких дел. Это больное отродье. Ими руководят сумасшедшие. Это жестокие люди. Если бы у них появилось ядерное оружие, они бы его применили. Я считаю, что иметь с Ираном дело — это пустая трата времени. Они лжецы. Мы заключаем сделку. Если я подписываю документы, значит, соглашение достигнуто. Все согласны. Никакого ядерного оружия. А они выходят к прессе и заявляют: "Вообще-то, мы об этом не говорили". У них явно не все дома. Они умеют вести переговоры, но тратят время. Хорошо, пускай наши прекрасные переговорщики продолжают с ними общаться, но я не хочу, они мне не нравятся».

Как заявили в Корпусе стражей исламской революции, Америка атаковала не только военные, но и гражданские сооружения. В ответ Иран нанес удары по 85 объектам на ключевых базах США в регионе. Вашингтон, в свою очередь, уверяет, что Тегеран первым нарушил перемирие, когда напал на три коммерческих судна в Ормузском проливе. Этот фактор ослабит позиции Ирана, считает политолог-международник, эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина:

«Нынешний обмен ударами по масштабам гораздо серьезнее, чем нарушения перемирия, которые случались уже 17 июня, когда меморандум был подписан.

Более того, заявления политиков и с той, и с другой стороны не такие, как были в прошлый раз. Сейчас, наверное, продолжится обмен ударами. Потом мы увидим ту же тактику, что была и раньше: Иран будет прощупывать Трампа на возможность возобновления переговоров, последний упрется и будет грозить новыми ударами. Если руководство Ирана согласится на продолжение диалога, то, возможно, Трамп и примет это предложение. Тем более сейчас пойдут действия посредников.

При этом президент Турции Эрдоган всегда выступал за то, чтобы переговоры продолжались. Если Марк Рютте, генсек НАТО, быстро переориентировался и похвалил Трампа за сильные удары по Ирану, заявив, что они были необходимыми, то Анкара, конечно, станет действовать на снижение напряженности. Да и у самого Трампа еще чемпионат мира по футболу не закончился, а у иранцев продолжаются траурные церемонии прощания с духовным лидером Али Хаменеи.

Европейцы, в свою очередь, не хотят, чтобы война разрасталась, но произошедшее — шикарный подарок премьер-министру Израиля Нетаньяху. Вообще нарушение перемирия началось с обстрела танкера, который прошел, с точки зрения иранцев, не там, где надо. Плохо для них то, что они попали в судно, принадлежащее Катару, который всегда строил хорошие отношения с Исламской Республикой и активно посредничал в деле подписания меморандума».

Лицензия США на операции с иранской нефтью изначально должна была действовать до 21 августа. Свободный экспорт топлива был одним из пунктов подписанного соглашения. Этот фактор также отчасти объясняет резкий скачок цен на нефть, отметил руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров:

«Реакция, судя по всему, такая, просто потому, что и подобного до этого не происходило. Идет гораздо более мощная череда ударов, плюс это действительно сопровождается отменой разрешения на продажу иранской нефти. Это более серьезный шаг, на который раньше США не то чтобы не решались, но его не делали. Сейчас от жесткой риторики, периодически возникавшей ранее, перешли к серьезным действиям.

Это, естественно, закладывает риски того, что может произойти более серьезная эскалация, опять полностью будет заблокирован проход для всех судов через Ормуз, плюс опять начнет страдать добыча нефти в других странах.

Сейчас всего можно ожидать. Считалось, что эскалации не произойдет до конца чемпионата мира, но сборная США проиграла, и прямо на следующий день и начались атаки. Все возможно, пока консенсус сходится к тому, что серьезная эскалация возможна после промежуточных выборов в Америке.

И главное — здесь есть еще один аргумент, связанный с тем, что может быть подготовлена еще дополнительная инфраструктура, которая снизит непосредственное влияние на физический рынок новой волны эскалации, плюс будут пополнены резервы. В частности, могут активизироваться покупки физической нефти, что в большей или меньшей степени скажется и на фьючерсном рынке. В принципе, вполне возможен еще подъем цен, но без той же степени эскалации, что была весной, мы не увидим и уровней выше $100-110 за баррель».

До начала военной операции США в Иране котировки на нефть Brent находились на уровне ниже $75 за баррель. Пиковых значений показатель достиг в апреле, когда превысил отметку в $126. Подписанный 18 июня меморандум Ирана и США предполагал прекращение огня на два месяца и подготовку переговоров об окончательной сделке.

Ульяна Горелова