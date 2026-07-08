В Ирбите затопило 20 приусадебных участков

В Свердловской области за сутки затопило 32 приусадебных участка: 20 в Ирбите, 12 — в Ирбитском муниципальном округе, также на его территории затопило автомобильную дорогу, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в 18 образованиях области в зоне подтопления остаются пять жилых домов, 43 дачных дома, 752 приусадебных участка и восемь низководных мостов. Вода ушла с территорий пяти жилых и дачных домов, 204 приусадебных участков в 12 населенных пунктах.

«Паводковая обстановка в регионе стабильная с тенденцией к улучшению. Однако в ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем уровня воды в реке Ница, что связано с добеганием волны от сброса Режевского и Алапаевского гидроузлов»,— добавили в МЧС.

О том, как в области пролились дожди на несколько норм — в материале «Июнь за троих»

Ирина Пичурина