В Ирбите затопило 20 приусадебных участков
В Свердловской области за сутки затопило 32 приусадебных участка: 20 в Ирбите, 12 — в Ирбитском муниципальном округе, также на его территории затопило автомобильную дорогу, сообщили в региональном МЧС.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Всего в 18 образованиях области в зоне подтопления остаются пять жилых домов, 43 дачных дома, 752 приусадебных участка и восемь низководных мостов. Вода ушла с территорий пяти жилых и дачных домов, 204 приусадебных участков в 12 населенных пунктах.
«Паводковая обстановка в регионе стабильная с тенденцией к улучшению. Однако в ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем уровня воды в реке Ница, что связано с добеганием волны от сброса Режевского и Алапаевского гидроузлов»,— добавили в МЧС.
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