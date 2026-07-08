Золото подешевело после срыва мирной сделки США и Ирана

Цена августовского фьючерса на золото на американской товарной бирже Comex к 15:47 мск снизилась на 1,67%, до $4 087,8 за тройскую унцию.

Агентство Reuters сообщает, что золото стало дешеветь после того, как президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия мирного соглашения с Ираном.

Аналитик из UBS Джованни Стауново в беседе с агентством предположил, что золото будет дорожать «при ослаблении американского рынка труда и снижении инфляции». В 21:00 мск будет опубликован протокол июньского заседания ФРС.