Золото подешевело после срыва мирной сделки США и Ирана
Цена августовского фьючерса на золото на американской товарной бирже Comex к 15:47 мск снизилась на 1,67%, до $4 087,8 за тройскую унцию.
Агентство Reuters сообщает, что золото стало дешеветь после того, как президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия мирного соглашения с Ираном.
Аналитик из UBS Джованни Стауново в беседе с агентством предположил, что золото будет дорожать «при ослаблении американского рынка труда и снижении инфляции». В 21:00 мск будет опубликован протокол июньского заседания ФРС.
Срыв мирной сделки между США и Ираном, о котором заявил президент США Дональд Трамп, привел не только к снижению цен на золото, но и к росту мировых цен на нефть. После ночного обмена ударами между странами 8 июля 2026 года Трамп объявил об отмене режима прекращения огня, заявив, что переговоры с Тегераном бессмысленны. В результате фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре поднялся на 5,38%, а затем продолжил расти до $78,77 за баррель.
Эскалация конфликта между США и Ираном в прошлом уже вызывала рост цен на золото, так как оно рассматривается инвесторами как защитный актив в периоды геополитической напряженности. Например, после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля драгоценные металлы дорожали, а в середине марта цена золота перешла к снижению. Однако геополитические риски не всегда являются долгосрочным фактором, и аналитики отмечают, что при снижении геополитической напряженности премия в цене золота будет сокращаться.