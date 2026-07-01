«Автомобилист» обменял форварда Семена Кизимова в «Северсталь»

Хоккейные клубы «Автомобилист» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого в череповецкую команду перешел нападающий Семен Кизимов. Екатеринбургский клуб в свою очередь получил денежную компенсацию и права на двух игроков — 18-летнего нападающего Антона Лыкова и 16-летнего вратаря Ефима Минаева. Об этом сообщили в пресс-службе «Автомобилиста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Кизимов

Фото: ХК «Автомобилист» Семен Кизимов

Фото: ХК «Автомобилист»

Семен Кизимов выступал в системе «Автомобилиста» с 2021 года, а в сезоне 2022/23 дебютировал за главную команду. Всего за «Автомобилист» форвард провел 134 матча, в которых набрал 63 (26+37) очка. В 2024 году вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата КХЛ.

Антон Лыков является воспитанником «Северстали». В минувшем сезоне форвард выступал за «Алмаз» и набрал 25 (13+12) очков в 31 матче МХЛ. В сезоне 2025/26 хоккеист стал победителем НМХЛ в составе «Алмаза». Он набрал 20 (11+9) очков в 13 матчах второй части сезона и стал лучшим снайпером плей-офф. С игроком подписан двусторонний контракт на один год.

Еще одним новичком системы екатеринбургского клуба стал вратарь Ефим Минаев, ранее выступавший за юниорские команды «Северстали» в ЮХЛ. С ним заключено двустороннее соглашение на три сезона.

Кроме того, нападающий Никита Артамонов, права на которого ранее перешли к «Автомобилисту» в результате обмена с «Торпедо», следующий сезон проведет в аренде в «Северстали».

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» заключил контракт с защитником Ильей Карпухиным.

Полина Бабинцева