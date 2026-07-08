Эрдоган встретился с Макроном на саммите НАТО в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном во время 36-го саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.
Слева направо: генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters
Переговоры прошли в резиденции президента Турции в закрытом от прессы формате, уточняет Anadolu.
Саммит НАТО в Анкаре проходит 7-8 июля. В нем участвуют главы 32 стран и партнеров Североатлантического альянса. Главные темы — достижение целевых показателей расходов на оборону, оборонное сотрудничество и инвестиции в технологическое развитие блока.
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