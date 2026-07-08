Эрдоган встретился с Макроном на саммите НАТО в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном во время 36-го саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters Слева направо: генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

Переговоры прошли в резиденции президента Турции в закрытом от прессы формате, уточняет Anadolu.

Саммит НАТО в Анкаре проходит 7-8 июля. В нем участвуют главы 32 стран и партнеров Североатлантического альянса. Главные темы — достижение целевых показателей расходов на оборону, оборонное сотрудничество и инвестиции в технологическое развитие блока.

Подробнее — в материале «Ъ» «Осторожно, НАТО открывается».