В Орловской области могут снять ограничения на продажу топлива раньше срока

В среду на заседании орловского оперштаба будет обсуждаться вопрос снятия ограничений на продажу бензина в регионе по номеру автомобиля раньше срока. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков на заседании в облправительстве. По его словам, ситуация с топливом в Орловской области уже стабилизировалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В среду утром на оперативном штабе мы подведем итоги. Есть все основания, что мы отменим это решение и вернемся к обычному ритму. Жители высказывают, что уже сейчас можно отменить, но для стабилизации ситуации еще три дня продержим в таком же режиме»,— сказал господин Клычков.

Он добавил, что в воскресенье лично выехал на одну из орловских заправок, будучи владельцем «нечетного» госномера. По словам губернатора, очередей и дефицита топлива там не было.

«Как мне кажется, мы решали не задачу наличия топлива, а психологическую задачу. Люди просто получили информацию о том, что топливо есть, а не читали "бредни" в интернете об общей ситуации. Уж извините за мой русский, но как есть»,— считает Андрей Клычков.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», особый порядок продажи топлива в Орловской области ввели с 4 по 25 июля. Согласно нему, в четные даты на АЗС региона заправляют автомобили с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. Привязки к региону госномера транспортного средства нет.

Норма отпуска топлива остается на уровне 30 литров на машину, розлив бензина в канистры и другие тары по-прежнему запрещен. Ограничения не касаются дизельного топлива и АЗС на трассах. Кроме того, работают пять заправок, на которых «отпуск бензина будет производиться в любой день».

Для соблюдения особого порядка на заправках дежурят сотрудники полиции и волонтеры. По словам губернатора Андрея Клычкова, жители региона «поддержали инициативу властей» и не устроили ни одного скандала на заправках за выходные.

Подробнее о топливном кризисе в макрорегионе читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».

Алина Морозова