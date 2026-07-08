«ВСМПО-Ависма» подписала два соглашения с министерством образования

Корпорация «ВСМПО-Ависма» подписала два соглашения на выставке «Иннопром» с властями Свердловской области и администрацией Верхней Салды о развитии образовательной системы муниципального округа. Документы направлены на повышение качества подготовки специалистов для градообразующего предприятия и создание единой экосистемы обучения от дошкольного до средне-специального уровня.

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Первое соглашение подписали министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, директор Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа имени А.А. Евстигнеева (ВСАМК) Наталья Ракитина и генеральный директор «ВСМПО-Ависмы» Дмитрий Трифонов. Стороны обязались разработать дорожную карту развития учебного заведения на период 2026–2030 годов до 1 декабря текущего года.

В рамках второго документа, подписанного с участием главы Верхнесалдинского муниципального округа Александра Маслова, стороны договорились о согласовании политики в сфере образования. Инициатива является продолжением работы оргкомитета по социально-экономическому развитию города к его 250-летию в 2028 году.

Светлана Тренихина отметила, что система образования моногородов ориентирована на потребности предприятия. «Огромный плюс, когда компания берет на себя активную роль в улучшении образовательной среды на территории присутствия предприятия. Понимая, что их будущее зависит от квалификации сотрудников, они напрямую участвуют в обновлении учебных программ, предоставляют базы для практики и помогают с оборудованием. Это гарантирует, что выпускники колледжей приходят на производство уже готовыми специалистами, востребованными на рынке труда»,– прокомментировала министр.

Дмитрий Трифонов подчеркнул, что компания инвестирует средства для обучения профессионалов, обеспечивая колледж актуальной материально-технической базой. «Это уже не просто сотрудничество, а единая экосистема, где выигрывают все: и предприятие, и учебное заведение, и, самое главное, – молодые специалисты, которые получают востребованную профессию в родном городе»,– заявил господин Трифонов.

Алексей Буров