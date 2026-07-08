Самоуничтожение по первому требованию

После нескольких серьезных инцидентов с попаданием БПЛА и морских дронов на территорию Румынии в Бухаресте решили пойти на крайние меры. В Минобороны Украины было направлено официальное письмо с настоятельной просьбой перепрограммировать морские дроны на самоуничтожение в случае, если они зайдут в территориальные воды Румынии. Такая просьба носит беспрецедентный характер: ни подобных обращений, ни тем более внедрения в дроны режима камикадзе по просьбе соседней страны еще не случалось. В Киеве на запрос румынской стороны ответили молчанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Todd Korol / File Photo / Reuters Фото: Todd Korol / File Photo / Reuters

Обращение Румынии к Украине с требованием перепрограммировать морские дроны страны на самоликвидацию при их случайном заходе в румынские территориальные воды обнародовал и. о. министра обороны страны Раду Мируцэ. По его словам, новая настройка дронов должна позволять им автономно принимать решение о самоликвидации в случае потери связи с оператором. Такую позицию Бухареста он объяснил необходимостью защитить территорию Румынии и НАТО.

Подобный вопрос встал после серии инцидентов с попаданием БПЛА на территорию Румынии. Среди наиболее заметных — удар БПЛА по многоэтажному жилому дому в городе Галац 29 мая и взрыв морского дрона в порту города Констанца 5 июня.

В первом случае, по утверждению румынских властей, речь шла о российском дроне, изменившем курс в результате работы украинской системы РЭБ, во втором — отклонении от маршрута украинского морского дрона.

Последний инцидент стал поводом для Бухареста инициировать консультации с Киевом по вопросу предотвращения попадания дронов в румынское воздушное и морское пространство. О ходе таких переговоров 6 июля рассказала и. о. министра иностранных дел Оана Тою. По ее словам, страны разрабатывают протокол, согласно которому Украина незамедлительно уведомит Румынию в случае потери связи со своими беспилотниками и запрограммирует их на самоуничтожение в случае вхождения в территориальные воды страны.

«Прежде всего, протокол позволит нам предупреждать друг друга о возможных рисках. Очевидно, что эта ответственность лежит прежде всего на Украине»,— пояснила она. Запрос Минобороны Румынии о самоликвидации дронов — прямое продолжение этих консультаций.

Ранее Бухарест уже инициировал установление постоянного технического канала связи между военно-морскими силами двух стран и согласовал новые оперативные процедуры для своевременного обмена информацией о рисках в Черном море. Украина пока не комментировала заявления румынских чиновников.

Настойчивость Бухареста резко контрастирует с реакцией многих других стран НАТО, которые также столкнулись с проблемой попадания украинских БПЛА на их территорию.

Речь прежде всего идет о Финляндии и странах Балтии, в чье воздушное пространство неоднократно попадали украинские беспилотники из-за отклонения от курса в ходе атак на нефтегазовые объекты в Ленинградской области. Эти страны заявляют, что подходят к подобным инцидентам с пониманием, и обвиняют в них Россию.

Исключение составляет разве что Греция, у западного побережья которой в начале мая был обнаружен морской дрон Cossack Mamai. Тогда власти страны раскритиковали расширение зоны боевых действий на Средиземное море, и после расследования инцидента МИД Греции выразил Украине официальный протест.

Вероника Вишнякова