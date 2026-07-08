«Огонь пляж» построит гостиничный комплекс на Балтыме

Владельцы курорта «Огонь пляж» и федеральная сеть Azimut Hotels заключили соглашение о строительстве нового гостиничного комплекса на озере Балтым, который войдет в состав проекта «Балтымские термы». Управление объектом будет осуществлять оператор Azimut Hotels.

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Строительство площадью 10 га начнется осенью 2026 года. Им будет заниматься девелопер «Свобода Мысли» совместно с владельцами курорта. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Проект позволит создать более 100 рабочих мест и закрыть дефицит отелей уровня 3–5 звезд в северном направлении Екатеринбурга.

Комплекс разместится на первой береговой линии озера Балтым рядом с «Огонь пляж» и сможет принимать свыше 40 тыс. гостей ежегодно. На территории появятся 95 номеров, водно-термальный комплекс площадью 3,2 тыс. кв. м с открытым бассейном, а также более десяти видов бань и саун.

«В Екатеринбурге и Свердловской области, несмотря на высокий туристический поток, сохраняется дефицит современных средств размещения. Новый комплекс позволит предложить нашим гостям комфортное размещение в сочетании с оздоровительными возможностями термального центра и отдых на берегу живописного озера»,— сказал генеральный директор сети Azimut Hotels Максим Бродовский.

Ранее власти Свердловской области заявляли о планах построить на территории «Огонь пляжа» модульный отель на 20 номеров. Его стоимость оценивали в 21,5 млн руб., а завершить строительство собирались в 2027 году.

Анна Капустина