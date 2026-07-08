Число сбитых вблизи Москвы БПЛА превысило пять

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего с начала дня вблизи столицы уничтожены шесть дронов.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Около получаса назад аэропорт Домодедово начал работать по согласованию. Остальные московские авиагавани отправляют и принимают самолеты штатно.