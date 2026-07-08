Госдума приняла закон о стажировках выпускников вузов и колледжей

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности. Речь о стажировке , позволяющей выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника.

Согласно документу, стажером сможет стать гражданин, получающий или уже получивший среднее профессиональное или высшее образование, дополнительное профобразование по программе переподготовки либо проходящий профобучение. Срочный договор о стажировке нужно заключить не позднее одного года после получения образования. Этот срок будет приостанавливаться на период военной службы, декретного отпуска, временной нетрудоспособности.

Сама стажировка не может длиться более полугода. В наименовании должности обязательно будет указываться, что работник является стажером. Все это время работодатель обязан предоставлять ему наставничество.

Если по окончании срочного договора стажер заключит трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему не устанавливается. При этом новый вид стажировки не будет применяться к госслужащим и муниципальным служащим. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Законопроект внесли в парламент в начале июня. Авторы инициативы указывали, что нововедение позволит исключить случаи, когда работодатели годами сохраняют за сотрудниками статус стажера и предлагают более низкую оплату труда. 24 июня Госдума приняла проект в первом чтении.