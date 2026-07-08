Воронежский бизнесмен Арапов проиграл в кассации спор на 1,8 млрд с партнерами

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу воронежского бизнесмена Леонида Арапова на решения первой и второй инстанций об отказе во взыскании 1,8 млрд руб. со столичного ООО «АЛ5 инвест» и его совладельца Сергея Солодова. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году Арбитражный суд Москвы отклонил соответствующий иск воронежского ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова. Заявитель считал, что из столичного ООО «АЛ5», которым владеют ООО «АЛ5 инвест» (доля 55%; собственники компании — Сергей Солодов и Антон Воронов) и ООО «АЛ5 холдинг» (45%), фактически бесплатно вывели доли связанных компаний в пользу «АЛ5 инвест» и других аффилированных с господином Солодовым организаций. Арбитраж не согласился с этим выводом, в начале 2026 года это решение подтвердил 9-й арбитражный апелляционный суд.

В феврале Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу финансового управляющего Леонида Арапова на отказ в признании ничтожной сделки по продаже его доли в 4,5% в ООО «АЛ5». Она была совершена в рамках банкротства бизнесмена, которое сейчас находится на стадии реализации имущества должника. Доля перешла к ООО «АЛ5 инвест» за 88,2 млн руб. В рамках иска заявитель также добивался возврата доли господину Арапову. В конце апреля воронежский бизнесмен подал жалобу на решения трех инстанций в Верховный суд РФ. Высшая инстанция отказалась рассматривать претензию, не найдя причин не согласиться с предыдущими.

Подробнее о корпоративном конфликте между собственниками «АЛ5» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова