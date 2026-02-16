Воронежский бизнесмен Арапов не добился взыскания 1,8 млрд с бизнес-партнеров

9-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу воронежского ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова на решение Арбитражного суда города Москвы. Тем самым был утвержден отказ во взыскании 1,8 млрд руб. с московского ООО «АЛ5 инвест» и его совладельца Сергея Солодова. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первая инстанция отклонила иск 15 августа 2025 года, однако мотивировочная часть решения была опубликована только в начале октября. Согласно документации, истец посчитал, что из ООО «АЛ5», которым владеют ООО «АЛ5 инвест» (доля в 55%; собственники компании — Сергей Солодов и Антон Воронов) и ООО «АЛ5 холдинг» господина Арапова (45%), фактически бесплатно вывели имущество в виде долей связанных компаний в пользу «АЛ5 инвест» и других аффилированных с господином Солодовым организаций.

Однако Арбитражный суд Москвы определил следующее: истец не доказал, что Сергей Солодов как гендиректор ООО «АЛ5» действовал не в интересах компании.

В конце октября 9-й арбитражный апелляционный суд отказал Леониду Арапову в признании ничтожной сделки по продаже его доли в 4,5% в «АЛ 5» в рамках банкротства бизнесмена. Апелляция пришла к выводу, что переход права на долю господина Арапова к ООО «АЛ5 инвест» за 88,2 млн руб. был законным. Истец подал в Арбитражный суд Московского округа кассационную жалобу. Ее планируют рассмотреть 24 февраля.

Подробнее о корпоративном конфликте между собственниками — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова