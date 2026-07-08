Европол арестовал 28 покупателей контента с сексуальным насилием над детьми

Полицейская служба Евросоюза во время операции по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей арестовала в семи странах мира 28 покупателей материалов с сексуальным насилием над детьми. Все задержанные — мужчины в возрасте от 22 до 54 лет.

Операция проводилась с конца мая до середины июня в Канаде, Чехии, Германии, Норвегии, Польше, Швеции и Швейцарии. Нелегальный контент покупался на различных форумах в даркнете и оплачивался криптовалютой Monero. Благодаря разработанному норвежскими правоохранителями методу отслеживания криптовалютных операций сотрудники полиции также выявили продавцов этих материалов. У задержанных изъяли электронные устройства, криптокошельки, наркотики. Как сообщили в Европоле, в ближайшее время возможны новые аресты.

Алена Миклашевская