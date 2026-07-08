Европол арестовал 28 покупателей контента с сексуальным насилием над детьми
Полицейская служба Евросоюза во время операции по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей арестовала в семи странах мира 28 покупателей материалов с сексуальным насилием над детьми. Все задержанные — мужчины в возрасте от 22 до 54 лет.
Операция проводилась с конца мая до середины июня в Канаде, Чехии, Германии, Норвегии, Польше, Швеции и Швейцарии. Нелегальный контент покупался на различных форумах в даркнете и оплачивался криптовалютой Monero. Благодаря разработанному норвежскими правоохранителями методу отслеживания криптовалютных операций сотрудники полиции также выявили продавцов этих материалов. У задержанных изъяли электронные устройства, криптокошельки, наркотики. Как сообщили в Европоле, в ближайшее время возможны новые аресты.
Операция Европола, в ходе которой были арестованы покупатели контента с сексуальным насилием над детьми, является частью более широкой деятельности организации по борьбе с преступностью. В апреле 2025 года Европол уже сообщал о создании многонациональной группы под названием GRIMM для противодействия вербовке несовершеннолетних преступными группировками, использующими для этого социальные сети и мессенджеры. В задачи группы входит координация усилий с технологическими компаниями для выявления фактов онлайн-вербовки детей. Это свидетельствует о том, что проблема онлайн-эксплуатации детей и их вовлечения в криминальные структуры активно разрабатывается правоохранительными органами.
В целом, Европол регулярно проводит крупные международные операции. Например, в ноябре 2023 года Испания возглавила полицейскую операцию по борьбе с торговлей людьми, наркотиками и оружием, в которой Европол также оказывал поддержку. В июле 2023 года Интерпол и Европол провели совместную операцию против сети незаконной переправки мигрантов, задержав 62 человека. Это показывает масштаб и разнонаправленность усилий европейских правоохранителей в борьбе с транснациональной преступностью, включая преступления, связанные с эксплуатацией уязвимых групп населения.