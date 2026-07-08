Златко Далич ушел с поста главного тренера сборной Хорватии по футболу

Златко Далич покинул пост главного тренера сборной Хорватии по футболу после девяти лет работы. Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Златко Далич

Фото: Petr Josek / AP Златко Далич

Фото: Petr Josek / AP

«Работа в сборной требует принятия множества сложных решений, но это, безусловно, было для меня самым трудным. Я всегда говорил, что нет большей чести, чем возглавлять свою национальную команду, и что у меня не могло быть более важной, ответственной и прекрасной работы, чем эта»,— заявил 59-летний специалист. Также он пожелал национальной команде и своему преемнику «новых успехов, в которые он очень верит».

Под руководством Златко Далича сборная Хорватии завоевала серебряные (2018) и бронзовые (2022) медали чемпионатов мира, а также стала серебряным призером Лиги наций (2023). На проходящем в США, Канаде и Мексике мировом первенстве хорваты в 1/16 финала проиграли команде Португалии — 1:2.

На клубном уровне Златко Далич возглавлял хорватские «Риеку» и «Славен», саудовские «Аль-Фейсали» и «Аль-Хиляль», а также «Аль-Айн» из ОАЭ.

Таисия Орлова