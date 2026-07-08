Златко Далич ушел с поста главного тренера сборной Хорватии по футболу
Златко Далич покинул пост главного тренера сборной Хорватии по футболу после девяти лет работы. Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза.
Златко Далич
Фото: Petr Josek / AP
«Работа в сборной требует принятия множества сложных решений, но это, безусловно, было для меня самым трудным. Я всегда говорил, что нет большей чести, чем возглавлять свою национальную команду, и что у меня не могло быть более важной, ответственной и прекрасной работы, чем эта»,— заявил 59-летний специалист. Также он пожелал национальной команде и своему преемнику «новых успехов, в которые он очень верит».
Под руководством Златко Далича сборная Хорватии завоевала серебряные (2018) и бронзовые (2022) медали чемпионатов мира, а также стала серебряным призером Лиги наций (2023). На проходящем в США, Канаде и Мексике мировом первенстве хорваты в 1/16 финала проиграли команде Португалии — 1:2.
На клубном уровне Златко Далич возглавлял хорватские «Риеку» и «Славен», саудовские «Аль-Фейсали» и «Аль-Хиляль», а также «Аль-Айн» из ОАЭ.
Уход Златко Далича с поста главного тренера сборной Хорватии произошел на фоне серии отставок в топовых футбольных командах. Только в течение последнего года главные тренеры были уволены или покинули свои посты в сборных Чехии, Швеции, Бразилии и Италии, причем в итальянской сборной это произошло дважды. Так же произошли многочисленные перестановки среди клубных тренеров. Это событие демонстрирует общую тенденцию к высокой текучести кадров в современном футболе, особенно в национальных командах, где результаты на крупных турнирах имеют решающее значение.
Согласно данным на июнь 2024 года, контракт Далича со сборной Хорватии истекал в 2026 году, а его зарплата составляла €1,5 млн в год. Под его руководством команда демонстрировала стабильно высокие результаты на чемпионатах мира, включая серебро в 2018 году и бронзу в 2022 году, а также достигла финала Лиги наций UEFA. Для сравнения, другие ведущие специалисты на Евро-2024, такие как Дидье Дешам (Франция) и Роберто Мартинес (Португалия), также имели контракты до 2026 года, но с более высокими зарплатами.