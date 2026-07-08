АвтоВАЗ опроверг слухи о повышении цен на Lada с 1 августа

Повышения цен на автомобили Lada с 1 августа не планируется, заявили в пресс-службе АвтоВАЗа. В компании подчеркнули, что никаких изменений в ценовой политике Lada к этому моменту не будет.

«Спешим заверить, что не несем ответственности за сны-кошмары отдельных тольяттинских "блогеров-инсайдеров", а также за результаты их общения с неясными представителями якобы дилерского сообщества LADA»,— пояснили в АвтоВАЗе. Там также призвали воздержаться от распространения фейков.

Изначально об индексации цен на модельный ряд Lada писал RCI News. В публикации указано, что информацией поделилась с Telegram-каналом «дилерская сеть АвтоВАЗа».

В ноябре 2025 года глава автомобильной компании Максим Соколов говорил о планируемом повышении цен на Lada из-за роста себестоимости. По его словам, последняя индексация проводилась годом ранее и составила менее 2%.