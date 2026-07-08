АвтоВАЗ опроверг слухи о повышении цен на Lada с 1 августа
Повышения цен на автомобили Lada с 1 августа не планируется, заявили в пресс-службе АвтоВАЗа. В компании подчеркнули, что никаких изменений в ценовой политике Lada к этому моменту не будет.
«Спешим заверить, что не несем ответственности за сны-кошмары отдельных тольяттинских "блогеров-инсайдеров", а также за результаты их общения с неясными представителями якобы дилерского сообщества LADA»,— пояснили в АвтоВАЗе. Там также призвали воздержаться от распространения фейков.
Изначально об индексации цен на модельный ряд Lada писал RCI News. В публикации указано, что информацией поделилась с Telegram-каналом «дилерская сеть АвтоВАЗа».
В ноябре 2025 года глава автомобильной компании Максим Соколов говорил о планируемом повышении цен на Lada из-за роста себестоимости. По его словам, последняя индексация проводилась годом ранее и составила менее 2%.
В ноябре 2025 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов уже говорил о планах по индексации цен на автомобили Lada. Он отмечал, что последняя индексация проводилась почти за год до этого и составила менее 2%, что гораздо ниже уровня инфляции. По его словам, длительное сдерживание роста цен невозможно из-за увеличившегося импорта и агрессивного демпинга со стороны китайских брендов, которые давят на рынок. В связи с этим цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью.
История повышения цен у АвтоВАЗа довольно регулярна. Так, в мае 2024 года Максим Соколов сообщал об индексации цен на Lada менее чем на 3%, поясняя, что они удерживали планку полгода, за которые накопленная инфляция достигла 7%. В августе 2024 года цены на Lada Granta и Niva были повышены в четвертый раз с начала года, что в среднем составило 1,4%, при этом рост с начала года был 4,3%. В декабре 2025 года Максим Соколов заявил, что цены на Lada в среднем снизились на 5% из-за конкуренции с агрессивным демпингом китайских марок. В 2026 году АвтоВАЗ планирует проиндексировать цены на модельный ряд Lada на 0,5%, благодаря сокращению издержек, что также позволит снизить стоимость седана Aura и универсала Largus.